Талібан заборонив книги жінок-авторок та низку університетських дисциплін

Під заборону потрапили також видання іранських авторів та курси, пов’язані з правами людини.

Уряд Талібану запровадив нові обмеження у вищій освіті Афганістану: вилучено 679 книг, серед яких близько 140 написані жінками, а також заборонено викладання низки дисциплін, включно з правами людини та курсами про сексуальні домагання.

За даними BBC Afghan, рішення ухвалено наприкінці серпня групою "релігійних учених та експертів" Міністерства вищої освіти. Зіаур Рахман Ар’юбі, заступник директора з академічної діяльності, зазначив у листі до університетів, що всі книги жінок-авторок підлягають вилученню, а заборона також поширюється на літературу з Ірану — 310 видань у списку мають іранське походження.

Серед заборонених курсів — "Гендер і розвиток", "Роль жінок у комунікації" та "Жіноча соціологія". Таліби пояснюють рішення тим, що матеріали нібито "суперечать принципам шаріату та політиці системи".

Викладачі університетів висловлюють занепокоєння, що вилучення іранської та жіночої літератури значно ускладнить підготовку навчальних матеріалів та обмежить зв’язок афганської академічної спільноти з міжнародною наукою. Колишня заступниця міністра юстиції Закія Аделі нагадала, що цей крок є логічним продовженням політики талібів: "Коли самим жінкам заборонено навчатися, цілком природно, що їхні погляди та праці також придушуються".

Новий указ став ще одним кроком у серії обмежень після повернення талібів до влади чотири роки тому. Влада заборонила оптоволоконний інтернет у кількох провінціях, закрила курси акушерства та заборонила дівчатам навчатися після шостого класу.

Таліби стверджують, що поважають права жінок у межах власного тлумачення ісламського права та афганської культури, проте світова спільнота висловлює занепокоєння, що систематичне вилучення літератури та закриття дисциплін ізолює афганську освіту від міжнародної академічної мережі.