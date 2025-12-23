Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Польща встановила перші радари проти дронів на кордоні з білоруссю

23 грудня 2025, 18:29
Фото: з вільного доступу
Польща встановила перші елементи системи боротьби з дронами на кордоні з білоруссю.

Поблизу польських Кринок на кордоні з білоруссю встановили перші елементи нової системи боротьби з дронами. Першим компонентом став радар на спостережній вежі заввишки понад 70 метрів, який відстежуватиме та контролюватиме об’єкти, що наближаються зі сходу.

Як повідомляє RMF 24, у наступні місяці аналогічні радари встановлять ще на чотирьох вежах, створивши перший кластер системи, який запустять у січні. Згодом система зможе не лише виявляти безпілотники, а й нейтралізовувати їх. Показники з радарів будуть зчитуватися в центрі моніторингу електронного прикордонного бар’єру у Білостоці та на об’єктах прикордонної служби.

Наприкінці вересня Євросоюз ухвалив трискладовий підхід до захисту східного флангу: наземна, дронова та морська "стіни". Пріоритетом визначили вдосконалене виявлення, відстеження та перехоплення безпілотників.

Це рішення стало наслідком першого випадку порушення повітряного простору Польщі російськими дронами під час атаки на Україну: 10 вересня польська авіація була змушена збивати безпілотники над своєю територією.

