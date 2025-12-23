Активістку Грету Тунберг заарештували під час пропалестинського протесту в Лондоні

Тунберг, яка відзначається антиізраїльською риторикою, брала участь у підтримці пропалестинської організації.

Шведську активістку ГРету Тунберг заарештовано у Лондоні під час демонстрації на підтримку Palestine Action - організації, яка була заборонена та визнана терористичною організацією міністром внутрішніх справ після того, як активісти пропалестинської групи проникли на базу RAF Brize Norton. Це рішення, ухвалене після того, як активісти пошкодили військові літаки на базі RAF, означає, що членство в цій групі є незаконним.

Про це 23 грудня повідомляє The Sun.

22-річну Тунберг зафіксували на відео з плакатом із написом: "Я підтримую в’язнів Palestine Action. Я проти геноциду". Відео, поширене в соціальних мережах, показує активістку, яка сиділа на землі біля будівлі компанії Aspen Insurance в Лондоні.

Один із поліцейських зняв у неї плакат, коли вона сиділа, схрестивши ноги, мовчки. Після цього співробітники поліції Сіті Лондона затримали її та вивели з території.

Група заявила, що у вівторок вранці вони обрали цю компанію як ціль, оскільки вона надає послуги оборонній компанії Elbit Systems, пов’язаній з Ізраїлем. Двоє активістів розпилили червону фарбу на фасад будівлі до прибуття поліції, після чого були здійснені затримання.

Активістка перебувала на акції на підтримку членів Palestine Action, які наразі утримуються під вартою та оголосили голодування.

Уряд зауважив, що не втручатиметься в поточні судові справи.

Міністр у справах в’язниць лорд Тімпсон заявив:

"Цим ув’язненим висунуто серйозні обвинувачення, зокрема у пограбуванні з обтяжувальними обставинами та навмисному пошкодженні майна.

Рішення щодо тримання під вартою ухвалюють незалежні судді, а адвокати можуть представляти інтереси своїх клієнтів у суді. Міністри не зустрічатимуться з ними — у нас є система правосуддя, заснована на поділі влади, і незалежна судова влада є її основою. Будь-яке втручання міністрів у поточні справи було б повністю неконституційним і недоречним".

Минулого місяця Тунберг заборонили в’їзд до Венеції після того, як вона разом із активістами Extinction Rebellion пофарбувала Гранд-канал у яскраво-зелений колір. Тоді її оштрафували на 130 фунтів стерлінгів (150 євро) та заборонили в’їзд до міста на 48 годин.

Грета Тунберг відзначається скандальними виступами, пов'язаними з кліматичними протестами, у яких вона бере активну участь ще з підліткового віку, а також антиізраїльською риторикою.