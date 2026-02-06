Італія дозволила поліції затримувати підозрюваних перед протестами

За новими правилами поліція зможе утримувати підозрюваних до 12 годин.

Уряд Італії ухвалив указ, який дозволяє поліції тимчасово затримувати людей, підозрюваних у можливих заворушеннях, ще до початку вуличних акцій.

Про це повідомляє Reuters.

За новими правилами поліція зможе утримувати підозрюваних до 12 годин, щоб не допустити їх до участі у протестах. Премʼєрка Джорджа Мелоні заявила, що указ спрямований на запобігання масовим заворушенням і злочинам.

Документ також передбачає жорсткіші заходи проти кишенькових крадіїв і молодіжних банд, заборону продажу ножів неповнолітнім та ширші гарантії самооборони для поліцейських і цивільних, які реагують на напади.

Лідер опозиційної партії "Зелені та лівий альянс" Анджело Бонеллі висловив занепокоєння, що превентивні затримання можуть порушувати конституційне право на протест і що ефективніше було б збільшити фінансування поліції.

Рішення ухвалили після сутичок у Турині 31 січня, коли під час протесту на підтримку виселеного лівого соціального центру Askatasuna постраждали понад 100 правоохоронців, а майже 30 демонстрантів було затримано. Близько 15 тисяч людей вийшли на марш, частина протестувальників кидала пляшки, петарди та каміння у поліцейських.

Уряд ухвалив указ напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор Мілан—Кортіна (6–22 лютого), очікуючи можливих протестів і посилюючи заходи безпеки. Соціальні центри на кшталт Askatasuna проводять концерти, лекції та культурні заходи, часто організовані активістами-анархістами та антикапіталістами.