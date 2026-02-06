Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Італія дозволила поліції затримувати підозрюваних перед протестами

06 лютого 2026, 11:59
Італія дозволила поліції затримувати підозрюваних перед протестами
За новими правилами поліція зможе утримувати підозрюваних до 12 годин.

Уряд Італії ухвалив указ, який дозволяє поліції тимчасово затримувати людей, підозрюваних у можливих заворушеннях, ще до початку вуличних акцій.

Про це повідомляє Reuters.

За новими правилами поліція зможе утримувати підозрюваних до 12 годин, щоб не допустити їх до участі у протестах. Премʼєрка Джорджа Мелоні заявила, що указ спрямований на запобігання масовим заворушенням і злочинам.

Документ також передбачає жорсткіші заходи проти кишенькових крадіїв і молодіжних банд, заборону продажу ножів неповнолітнім та ширші гарантії самооборони для поліцейських і цивільних, які реагують на напади.

Лідер опозиційної партії "Зелені та лівий альянс" Анджело Бонеллі висловив занепокоєння, що превентивні затримання можуть порушувати конституційне право на протест і що ефективніше було б збільшити фінансування поліції.

Рішення ухвалили після сутичок у Турині 31 січня, коли під час протесту на підтримку виселеного лівого соціального центру Askatasuna постраждали понад 100 правоохоронців, а майже 30 демонстрантів було затримано. Близько 15 тисяч людей вийшли на марш, частина протестувальників кидала пляшки, петарди та каміння у поліцейських.

Уряд ухвалив указ напередодні відкриття зимових Олімпійських ігор Мілан—Кортіна (6–22 лютого), очікуючи можливих протестів і посилюючи заходи безпеки. Соціальні центри на кшталт Askatasuna проводять концерти, лекції та культурні заходи, часто організовані активістами-анархістами та антикапіталістами.

ІталіяпротестиДжорджія Мелоні

Останні матеріали

Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Політика
Palantir у найчутливіших сферах Британії. Зв'язки Пітера Тіля з Джеффрі Епштейном загрожують нацбезпеці – Byline Times
Переклад iPress – 06 лютого 2026, 12:58
Трамп хоче
Політика
Трамп хоче "націоналізувати" вибори. Штати попереджають про федеральне втручання
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 23:51
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Політика
Сценарій атаки на Європу. Військова симуляція виявила слабкі місця НАТО – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 17:36
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Політика
Європа потребує військового оперативного центру в Україні. Як перемогти росію без НАТО – CEPA
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 13:39
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Бізнес & Фінанси
Залежний ринок. Криптоінвестори відчули відразу, дізнавшись, що біткоїн фінансувався Джеффрі Епштейном
Переклад iPress – 05 лютого 2026, 10:25
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Бізнес & Фінанси
Ціни на нафту впали. Не вистачає лише ефективних санкцій, аби російська економіка обвалилася – Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 16:29
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Політика
Європа починає повільно відходити від залежності від США. Що змінюється – Politico
Переклад iPress – 04 лютого 2026, 12:35
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Політика
В орбіті путіна. Криптополітика Джеффрі Епштейна і Пітера Тіля – Пітер Джукс
Переклад iPress – 03 лютого 2026, 23:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється