Іран вживає заходів для запобігання антиурядовим протестам

16 березня 2026, 11:11
У Тегерані люди розповідають виданню про нові контрольно-пропускні пункти безпеки у всьому місті, де, за їхніми словами, мешканців зупиняють та обшукують.
Іран вживає заходів для запобігання антиурядовим протестам: на вулицях столиці з'являються контрольно-пропускні пункти, обмежується доступ до Інтернету, а мешканцям надсилаються масові текстові попередження.
 
Про це повідомляє BBC.
 
У Тегерані люди розповідають виданню про нові контрольно-пропускні пункти безпеки у всьому місті, де, за їхніми словами, мешканців зупиняють та обшукують. Відомо, що частину блокпостів перенесли під пішохідні мости та в дорожні тунелі, оскільки відкриті КПП на автошляхах зазнали ударів безпілотників.
 
За інформацією ультраконсервативного агентства Fars, 11 березня внаслідок ізраїльських ударів по чотирьох блокпостах у Тегерані загинули іранські силовики. Згідно з даними Fars, неофіційні підрахунки свідчать про загибель близько 10 силовиків унаслідок ударів у чотирьох районах столиці.
 
Зазначимо, що агентство Human Rights Activists News Agency (Hrana), що базується в США, підтвердило вбивство щонайменше 7000 цивільних жителів під час протестів.
 
BBC пише, що іранська поліція здійснила арешт в південній провінції Фарс за нібито створення мережі для продажу "нефільтрованого" інтернету через Starlink.
 
Використання Starlink в Ірані карається позбавленням волі на строк до двох років, і, як повідомляється, влада шукає антени cупутникової платформи, щоб перешкодити людям підключатися до інтернету.

 

Іранпротестиконфлікт

Останні матеріали

Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
