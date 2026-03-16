Іран вживає заходів для запобігання антиурядовим протестам: на вулицях столиці з'являються контрольно-пропускні пункти, обмежується доступ до Інтернету, а мешканцям надсилаються масові текстові попередження.

У Тегерані люди розповідають виданню про нові контрольно-пропускні пункти безпеки у всьому місті, де, за їхніми словами, мешканців зупиняють та обшукують. Відомо, що частину блокпостів перенесли під пішохідні мости та в дорожні тунелі, оскільки відкриті КПП на автошляхах зазнали ударів безпілотників.

За інформацією ультраконсервативного агентства Fars, 11 березня внаслідок ізраїльських ударів по чотирьох блокпостах у Тегерані загинули іранські силовики. Згідно з даними Fars, неофіційні підрахунки свідчать про загибель близько 10 силовиків унаслідок ударів у чотирьох районах столиці.

Зазначимо, що агентство Human Rights Activists News Agency (Hrana), що базується в США, підтвердило вбивство щонайменше 7000 цивільних жителів під час протестів.

BBC пише, що іранська поліція здійснила арешт в південній провінції Фарс за нібито створення мережі для продажу "нефільтрованого" інтернету через Starlink.

Використання Starlink в Ірані карається позбавленням волі на строк до двох років, і, як повідомляється, влада шукає антени cупутникової платформи, щоб перешкодити людям підключатися до інтернету.