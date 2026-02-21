Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Охорону президента Азербайджану звинуватили в нападі на протестувальників у Вашингтоні – CNN

21 лютого 2026, 16:16
Фото: azerbaijan-irs.com
За словами учасників акції, вони зібралися біля готелю у центрі столиці США, де зупинився азербайджанський президент, щоб закликати до звільнення політичних в’язнів і журналістів.

У Вашингтоні під час акції на підтримку політичних в’язнів в Азербайджані сталася сутичка між протестувальниками та охоронцями президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Про інцидент 20 лютого повідомив телеканал CNN.

За словами учасників акції, вони зібралися біля готелю у центрі столиці США, де зупинився азербайджанський президент, щоб закликати до звільнення політичних в’язнів і журналістів. Один із протестувальників, Аділ Амрахлі, заявив, що захід мав мирний характер.

Інцидент стався, коли демонстранти рушили в напрямку кортежу Алієва, який повертався із заходу за участі президента США Дональда Трампа. Протестувальники стверджують, що охоронці застосували до них силу. За словами Амрахлі, якщо охорона може нападати на мирних активістів у центрі Вашингтона, це викликає занепокоєння щодо безпеки опозиціонерів та понад 400 політичних ув’язнених в Азербайджані.

Він також зазначив, що група спочатку перебувала біля головного входу до готелю, однак після того, як побачила, що автомобіль під’їжджає до іншого входу, попрямувала туди.

У посольстві Азербайджану в США звинувачення відкинули. Представник дипустанови заявив, що охоронці були змушені відреагувати, оскільки протестувальники нібито намагалися прорватися до захищеної зони та вчинили агресивні дії щодо президентського автомобіля. Також зазначається, що територія готелю входила до офіційного периметра безпеки, визначеного Секретною службою США.

Інший учасник акції, Рагім Ягублі, повідомив, що не вчиняв жодних агресивних дій і лише вигукував гасла, коли його вдарили. За його словами, на відеозаписах видно, що протест був мирним.

Департамент поліції Вашингтона повідомив, що знає про інцидент, однак затримань не проводили. Секретна служба США від коментарів відмовилася, а Державний департамент на запит журналістів не відповів.

Амрахлі заявив, що внаслідок сутички постраждали п’ятеро людей, одна особа отримала струс мозку. Він також стверджує, що родичів деяких протестувальників, які залишаються в Азербайджані, наступного дня допитували в поліції та за місцем роботи.

Рагім Ягублі висловив побоювання за безпеку свого батька, опозиційного політика Тофіга Ягублі, який торік був засуджений до дев’яти років ув’язнення за критику влади. Про це повідомляє правозахисна організація Freedom Now.

Посольство Азербайджану не коментувало звинувачення щодо можливого тиску на родичів протестувальників.

Раніше, 29 листопада 2025 року, в Азербайджані затримали лідера опозиційної партії Народний фронт Алі Керімлі та провели обшук у його будинку. Тоді ж було затримано члена президії партії Маммада Ібрагіма та кількох активістів. У пресслужбі партії заявили, що це є спробою влади нейтралізувати останню незалежну політичну силу в країні та закликали до негайного звільнення затриманих.

СШАпротестиІльхам АлієвАзербайджан

