У Єврораді заявили, що послаблення нафтових санкцій США допомагає москві

13 березня 2026, 17:02
Фото: xsport.ua
Там наголосили, що рішення США сприяє продовженню агресії рф проти України.

Глава Європейської ради Антоніу Кошта висловив занепокоєння рішенням США тимчасово послабити санкції проти росії для стабілізації світових цін на нафту.

За його словами, одностороннє рішення Вашингтона безпосередньо впливає на європейську безпеку та збільшує ресурси москви для ведення війни проти України.

"Економічний тиск на рф є вирішальним, щоб змусити її сісти за стіл переговорів щодо завершення війни. Послаблення санкцій лише продовжує її агресію", – наголосив він у повідомленні на платформі X.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив, що дізнався про рішення США лише 13 березня і вважає його неправильним.

В українських дипломатичних колах наголошують, що послаблення санкцій для нафти, яка вже перебуває на танкерах у морі, фактично допомагає росії продовжувати війну.

Нагадаємо, сьогодні зранку США послабили санкції проти росії.

 

