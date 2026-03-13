США не готові до блокади Ормузької протоки – CNN

13 березня 2026, 17:38
США не готові до блокади Ормузької протоки – CNN
Фото:krymr.org
Під час планування операції проти Ірану ризики перекриття Ормузької протоки були недооцінені.

Американські посадовці під час планування військової операції проти Ірану недооцінили ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США. 

Про це інформує телеканал CNN.

За даними джерел, Пентагон і Рада національної безпеки США не повністю врахували потенційні економічні та логістичні наслідки перекриття ключового маршруту транспортування нафти.

Попри участь представників Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США, їхні оцінки не мали достатнього впливу на ухвалення рішень, зазначають співрозмовники телеканалу. 

Міністр фінансів Скотт Бессент та міністр енергетики Кріс Райт брали активну участь у плануванні, але президент Дональд Трамп часто покладався лише на вузьке коло радників, через що міжвідомчі обговорення економічних ризиків відійшли на другий план.

Наразі адміністрація США намагається пом'якшити можливі наслідки ситуації, що може зайняти кілька тижнів. Серед варіантів розглядається, зокрема, супровід нафтових танкерів військово-морськими силами через Ормузьку протоку, однак у Пентагоні вважають, що такий крок наразі надто ризикований.

Раніше ми писали, що Іран нібито готовий пропускати індійські танкери через Ормузьку протоку.

 

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

