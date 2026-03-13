США не готові до блокади Ормузької протоки – CNN

Під час планування операції проти Ірану ризики перекриття Ормузької протоки були недооцінені.

Американські посадовці під час планування військової операції проти Ірану недооцінили ризик того, що Тегеран може перекрити Ормузьку протоку у відповідь на удари США.

Про це інформує телеканал CNN.

За даними джерел, Пентагон і Рада національної безпеки США не повністю врахували потенційні економічні та логістичні наслідки перекриття ключового маршруту транспортування нафти.

Попри участь представників Міністерства енергетики та Міністерства фінансів США, їхні оцінки не мали достатнього впливу на ухвалення рішень, зазначають співрозмовники телеканалу.

Міністр фінансів Скотт Бессент та міністр енергетики Кріс Райт брали активну участь у плануванні, але президент Дональд Трамп часто покладався лише на вузьке коло радників, через що міжвідомчі обговорення економічних ризиків відійшли на другий план.

Наразі адміністрація США намагається пом'якшити можливі наслідки ситуації, що може зайняти кілька тижнів. Серед варіантів розглядається, зокрема, супровід нафтових танкерів військово-морськими силами через Ормузьку протоку, однак у Пентагоні вважають, що такий крок наразі надто ризикований.

