Новий лідер Ірану поранений – Пентагон

Міністр оборони США вважає, що Моджтаба Хаменеї отримав поранення і має каліцтва.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї "поранений".

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Гегсет назвав заяву Хаменеї "слабкою":

"Не було ні голосу, ні відео. Це була письмова заява. В Ірані є безліч камер і диктофонів. Чому ж письмове звернення? Ми знаємо, що новий так званий, не надто верховний лідер поранений і, ймовірно, має каліцтва", - сказав міністр оборони США.

Того ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "повністю знищують" терористичний режим Ірану та анонсував нові удари.