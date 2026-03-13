російський танкерний флот зазнає збитків

13 березня 2026, 19:07
російський танкерний флот зазнає збитків
Фото: rbc.ua
Компанія "Совкомфлот" стала збитковою через обмеження та включення десятків суден до чорних списків.

Найбільша судноплавна компанія росії та головний оператор національного танкерного флоту "Совкомфлот" завершила 2025 рік зі збитком у 648 мільйонів доларів, що перекрило весь минулорічний чистий прибуток у 424 мільйонів доларів. 

Про це повідомляє The Moscow Times.

Головною причиною погіршення фінансового стану компанії стали санкції: десятки танкерів "Совкомфлоту" були внесені до чорних списків США, ЄС і Великої Британії, зауважують аналітики.

Обмежувальні заходи призвели до тимчасових простоїв частини суден, підвищення витрат на страхування та логістику, а також зниження завантаження флоту.

Станом на початок 2026 року під санкціями перебувають близько 600 танкерів, пов'язаних із росією, а загалом до чорних списків різних західних країн включено 1300 суден, зокрема іранських та венесуельських, за даними tankertracker.

Аналітики зазначають, що слабкі результати "Совкомфлоту" були передбачувані через тиск санкцій, але ситуація може змінитися на користь компанії завдяки зростанню ставок фрахту та завантаження танкерів.

Крім того, у п'ятницю Швеція зупинила ще один танкер із санкційного списку ЄС.

 

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
12 березня 2026, 13:59
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Технології
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Переклад iPress – 12 березня 2026, 12:15
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Політика
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 12 березня 2026, 10:33
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Більше публікацій

