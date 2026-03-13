російський танкерний флот зазнає збитків

Компанія "Совкомфлот" стала збитковою через обмеження та включення десятків суден до чорних списків.

Найбільша судноплавна компанія росії та головний оператор національного танкерного флоту "Совкомфлот" завершила 2025 рік зі збитком у 648 мільйонів доларів, що перекрило весь минулорічний чистий прибуток у 424 мільйонів доларів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Головною причиною погіршення фінансового стану компанії стали санкції: десятки танкерів "Совкомфлоту" були внесені до чорних списків США, ЄС і Великої Британії, зауважують аналітики.

Обмежувальні заходи призвели до тимчасових простоїв частини суден, підвищення витрат на страхування та логістику, а також зниження завантаження флоту.

Станом на початок 2026 року під санкціями перебувають близько 600 танкерів, пов'язаних із росією, а загалом до чорних списків різних західних країн включено 1300 суден, зокрема іранських та венесуельських, за даними tankertracker.

Аналітики зазначають, що слабкі результати "Совкомфлоту" були передбачувані через тиск санкцій, але ситуація може змінитися на користь компанії завдяки зростанню ставок фрахту та завантаження танкерів.

Крім того, у п'ятницю Швеція зупинила ще один танкер із санкційного списку ЄС.