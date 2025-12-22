Україна виграє війну на морі. Боротьба з російськими танкерами лише розпочалася – Філліпс О'Брайен

Відомий історик та досліник війни Філліпс О'Брайен у своєму свіжому тижневому огляді робить акцент на трьох важливих темах: успішних діях України на морі проти російського військового та торгового флоту, рішенні ЄС фінансувати Україну наступні два роки та підступних тихих крокамх Трампа зі скасування санкцій проти росії.

Це був один з тих технологічно важливих тижнів у війні на морі, яка сама по собі заслуговує на головну історію. Втім у світі відбувалося багато подій, пов'язаних з війною. Найважливішою з них стало рішення Європи, яке зараз гаряче обговорюється, – фінансувати Україну не за рахунок російських активів, а через гарантовану позику. Ця дискусія розділила людей доброї волі і заслуговує на коментар. Ще одна річ: адміністрація Трампа (потихеньку) фактично скасувала деякі важливі санкції щодо торгівлі з росією. Люди, можливо, не помічають ширшої історії в цьому, оскільки вони ведуться на аферу Трампа з санкціями.

Чи десь взагалі безпечно тепер для російського флоту?

Україна виграє війну на морі

Поки російська армія втратила ще кілька тисяч солдатів, захоплюючи порожні поля, ви могли пропустити одну з найважливіших новин минулого тижня. Це те, що 15 грудня українці атакували і серйозно пошкодили російський модернізований дизельний підводний човен класу Kilo в чорноморському порту Новоросійськ.

Те, що підводний човен опинився в Новоросійську, вже саме по собі говорить про морську війну. російський флот у Чорному морі розпочав війну, базуючись переважно в кримському порту Севастополь – чудовому об'єкті для встановлення контролю над Чорним морем і перекриття морських перевезень до та з життєво важливого українського порту Одеса. Однак Україна зробила Севастополь непридатним для функцій великої військово-морської бази, і до липня 2024 року росіяни вивели звідти майже всі кораблі, перебазувавшись до більш ізольованого об'єкта в Новоросійську.

Це стало ключовою подією для відновлення роботи Одеси як порту для експорту українського зерна. Ось добра карта з журналу The Economist за 2023 рік, на якій показано розташування Одеси, Севастополя та Новоросійська, що підкреслює, чому було так корисно загнати російський флот туди.

Тепер Новоросійськ – останнє місце в Чорному морі, де російські військові кораблі могли сподіватися на певну безпеку в порту, і можна було б подумати, що підводний човен класу Kilo мав би бути забезпечений найпотужнішим захистом, який може собі дозволити будь-яке російське судно. Підводні човни класу Kilo, один з яких Україна атакувала і, схоже, серйозно пошкодила минулого тижня, здатні запускати ракети "Калібр" по цілям на суші і на морі. Тож цей підводний човен, наприклад, міг би виконувати роль платформи для ударів по українських містах і легко міг би бути використаний для спроб потоплення суден. Він був важливий.

І все ж українці змогли провести морський дрон Sea Baby через усі оборонні споруди Новоросійська, в досить невеликий портовий район, і підірвати заряд досить близько до підводного човна, щоб завдати реальної шкоди. Ось сюжет NBC з відео, в якому є оприлюднені Україною кадри атаки. Можна уявити, наскільки вузькими були водні проходи, по яких довелося маневрувати українцям. Отже, або російська оборона була жахливою, або українці знайшли спосіб маневрувати навколо неї, щоб досягти однієї з найбільш пріоритетних цілей на Чорноморському флоті (або це була комбінація обох чинників).

Незважаючи на це, пошкодження, завдані підводному човну, видаються серйозними. За оцінками британської розвідки, він більше не придатний до виходу в море і на деякий час буде виведений з експлуатації.

Це ще одна ознака того, що Чорноморський флот перебуває на фінальній стадії занепаду. росіяни більше не можуть захищати свої найцінніші активи в своєму найбезпечнішому порту від військово-морських сил, які фактично не мають великих кораблів з екіпажами.

Далі відбулася операція, яка продемонструвала, що українська атака на нафтові танкери російського тіньового флоту кілька тижнів тому не була одноразовою демонстрацією. Ось стаття, яку я тоді написав про ці атаки.

19 грудня українці заявили, що атакували танкер Qendil у Середземному морі і вивели судно з ладу. Вони навіть оприлюднили відеозапис атаки, який підтверджує цю заяву. Цей репортаж Deutsche Welle містить кадри початку атаки.

Якщо припустити, що удар був законним, то цивільний танкер, який зазнав такого обстрілу, дійсно мав би дуже високі шанси на серйозні пошкодження.

Ця атака була важливою з кількох причин. По-перше, вона показує, що Україна планує продовжувати свою кампанію проти танкерів, незважаючи на міжнародний тиск. Перші атаки не були просто попередженням, вони стали початком кампанії. Крім того, атаки відбулися в Середземному морі приблизно за 2000 кілометрів від українських портів. Відстань має важливе значення, оскільки українці, очевидно, мають можливість розгортати ці дрони на великій відстані від дому, використовуючи віддалені пускові судна або щось подібне. Ось карта BBC, на якій показано курс Qendil. Можна припустити, що саме там, де він розвернувся, і сталася атака – приблизно на півдорозі між Грецією та Лівією.

Звісно, це ще не все. Ця атака показує, що українці готові здійснювати подібні операції на життєво важливих водних шляхах, таких як Середземне море. Вони чітко відстежують ці судна і атакують їх, коли вони порожні, найімовірніше, на зворотному шляху до росії. Цілком можливо, що Qendil насправді прямував до Балтійського моря, щоб завантажитися неподалік від Санкт-Петербурга, адже судячи з його курсу, він точно не прямував до Чорного моря.

Мати можливість атакувати ці танкери в більш віддалених водах – величезна перевага для України. Це означає, що для росіян захистити їх майже неможливо (навряд чи росіяни можуть керувати конвоями часів Другої світової війни), і це дає українцям можливість не лякати деяких зі своїх європейських партнерів. Навіть рішуче проукраїнська Естонія, наприклад, трохи стурбована атаками на танкери в Балтійському морі.

Якщо додати ці атаки до зростаючої ефективності європейських санкцій проти світових продажів російської нафти (європейські санкції, здається, викликають більше занепокоєння, ніж слабкі санкції, оголошені адміністрацією Трампа), то Україна має ще одну зброю, окрім атак на російські нафтопереробні заводи, яка може суттєво вдарити по російських доходах від продажу нафти. Ахіллесовою п'ятою росії залишається її економіка, яка далека від економіки великої держави – вона вичерпала свої резерви і живе на мізерних ресурсах. Війна на морі має значення саме з цієї причини. росія заробляє гроші на транспортуванні експортної нафти морем (за винятком нафтопроводу до Китаю). Якщо росія втратить можливість робити це через комбіновані повітряно-морські атаки з боку України, їй буде важко продовжувати війну.

Зауважте, що ми ще дуже далекі від цього, але принаймні українці накреслили дорожню карту. Вони виграють війну на морі.

Європа: склянка наполовину порожня чи наполовину повна?

Минулого тижня Європейський Союз ухвалив важливе рішення про те, як продовжувати підтримувати військові зусилля України. Конкретний вибір, який вони зробили, сильно розділив людей доброї волі (і, чесно кажучи, я сам неоднозначно ставлюся до того, що було зроблено).

На перший погляд, це рішення здавалося справжнім відступом проукраїнських сил і успіхом тих, хто хоче виконати стратегічні замовлення Трампа/путіна. Трамп/путін (зауважте, що вони мають ідентичну позицію в цьому питанні) хочуть захистити російські активи, заморожені європейськими державами, щоб згодом їх можна було повернути до росії, частину яких ожна уявити як корупційні виплати на користь США. На початку тижня прихильники України в Європі говорили про те, щоб кинути виклик Трампу/путіну і конфіскувати ці активи для фінансування. Ці кошти є значними (оцінюються у понад 200 мільярдів євро), хоча найбільше з них зосереджено саме в Бельгії.

Якби Європейський Союз набрався сміливості зробити правильний крок, це стало б важливим сигналом про їхню прихильність до України. Як тільки вони конфіскують і витратять російські активи, шляху назад не буде. Це також дозволило б фінансувати українські військові зусилля протягом приблизно двох років – що означало б для Трампа/путіна, що Україна не розориться і не буде змушена піти на вельми погану угоду через фінансовий тиск.

І Україна мала потужну підтримку такого кроку. Це були не лише звичайні союзники, Німеччина, наприклад, робила позитивні заяви. Ось карта, на якій показано позиції різних країн.

путін втратив самовладання, коли конфіскація здавалася ймовірною, погрожуючи жахливою відплатою, якщо Європа буде діяти. Зауважте: чим голосніше він погрожує, тим більше він наляканий і тим менше у нього варіантів. А адміністрація Трампа, добре співпрацюючи з росіянами, також чинила "величезний і безпрецедентний" тиск на європейців, щоб ті не використали активи.

Трамп/путін також мали дуже корисну маріонетку в особі бельгійського прем'єр-міністра Берта де Вевера. Хоча звичайні підозрювані, такі як Віктор Орбан, завжди збиралися скаржитися, Бельгія мала більше значення (слідкуйте за грошима). Де Вевер скаржився, що йому погрожують росіяни, а також заявив, що конфіскація активів підірве довіру до Європи (хо-хо).

Врешті-решт, Європейський Союз не вирішив головне питання – конфіскацію російських активів. Замість того, щоб використати російські кошти, вони вирішили залучити кредит у розмірі 90 мільярдів євро для фінансування України щонайменше на 2026 рік.

Примітка: іноді цю угоду називають дворічною, але 90 мільярдів євро не вистачить на два роки української війни – тому я розглядаю її як угоду на один рік.

Тоді й почалися дебати. Песимісти стверджували, що ця угода продемонструвала, що Європа все ще діє в рамках матриці загроз з боку США/росії; що політика на континенті настільки спотворена, що європейські держави все ще не можуть зробити елементарні кроки, які відповідають їхнім власним інтересам. Можна також сказати, що це рішення стимулює Трампа/путіна продовжувати тиск з метою захисту цих активів для подальшого використання росією/США.

До того ж, загалом воно підкреслює розбіжності в Європі. Підтримка України (і готовність протистояти росії) далеко не універсальна, і це стосується не лише звичайних підозрюваних. Багато європейських держав зайняли досить неоднозначну позицію щодо ідеї конфіскації російських активів. Франція, наприклад, далеко не лідер в Європі, схоже, перестраховувалася. А Італія, попри проукраїнські заяви Мелоні, схоже, стала на бік популістів.

Оптимісти наголошували на тому, що Європа знайшла спосіб профінансувати Україну і все ще має кошти в резерві. Для них 90 мільярдів – це серйозна сума, і навіть в умовах протидії з боку великої кількості держав Євросоюз знайшов спосіб надати таку відчутну підтримку.

Для оптимістів це можна назвати ще однією віхою на шляху до того, щоб Європа взяла на себе роль США. Це не було ідеальним рішенням, але рух пішов у правильному напрямку, а будь-хто, хто знає ЄС, знає, що більшість рішень вимагає компромісів.

До речі, я все ще розриваюся між двома думками. Я хотів більшого, і я все ще дуже стурбований тим, що Європа все ще здається нездатною постояти за себе під тиском путіна і Трампа. Це має статися незабаром, але очевидно, що ми ще не готові до цього. Якщо цього ніколи не станеться, до речі, Україна опиниться під нестерпним тиском, який змусить її піти на жахливу угоду. Наразі в України є гроші, щоб боротися ще один рік – і це дійсно має значення.

Чи адміністрація Трампа потихеньку скасовує санкції проти росії?

Цей тижневик вже стає довгим, тож одна остання коротка частина, яка незабаром призведе до чогось більшого. Я завжди вважав, що Трамп сповнений рішучості допомагати путіну, а його антиросійська позиція – це показуха, щоб обдурити людей і змусити їх не визнавати правду. І я завжди думав, що уряд США під його керівництвом знайде способи допомогти російським військовим зусиллям, але минулого тижня адміністрація фактично публічно продемонструвала свою позицію. В історії, яка не отримала належного висвітлення, адміністрація Трампа зняла санкції з низки компаній, які ведуть важливу торгівлю з росією. Ось як все почалося.

Сполучені Штати зняли санкції з кількох іноземних компаній, яких раніше звинувачували в постачанні підсанкційного обладнання до росії, в тому числі пов'язаного з її оборонним і військово-промисловим секторами. Зміни були опубліковані на сайті Міністерства фінансів США 18 грудня без жодних пояснень.

Такий крок добре узгоджується з тим, що ми спостерігаємо у сфері торгівлі США. Хоча Трамп ініціював торговельну війну з більшістю країн світу, за його правління американський експорт до деяких країн Центральної Азії та Туреччини помітно, підозріло помітно, зріс. Ось дані по Узбекистану.

У період з лютого по вересень 2024 року США експортували до Узбекистану товарів на $223,6 млн. Еквівалентна цифра за часів Трампа у 2025 році становила $319,9 млн. Це майже 50-відсотковий стрибок за дуже короткий проміжок часу.

Щось подібне у відсотковому вираженні відбулося і з експортом США до Киргизстану.

Аналогічно, торгівля США з Туреччиною (де базуються деякі з компаній, санкції проти яких були послаблені минулого тижня) також помітно зросла після того, як Трамп став президентом. У випадку з Туреччиною, американський експорт за Трампа зріс майже на 25% у лютому-вересні 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

І все це під час торговельної війни?

Зараз, через закриття уряду США, цифри не публікуються з вересня. Але вже є ознаки того, що за Трампа торгівля США, яка може допомогти росії, значно зросла. Замість того, щоб зациклюватися на навмисно слабких санкціях, накладених на російську нафту, ми повинні розглянути той факт, що Трамп фактично допомагає підірвати санкції США проти росії. Таким чином, крок минулого тижня може лише підтвердити реальність, що США допомагають росії набагато більше, ніж люди хочуть визнати.

