Іноземців із ПАР відправили воювати за рф під виглядом навчання — Reuters

Громадян Південної Африки обманним шляхом змусили приєднатися до російської армії та брати участь у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в ПАР та родичів постраждалих.

За словами мешканця ПАР Дубандлели, його 20-річному синові пообіцяли роботу з підготовки охоронця VIP-персон у росії. Натомість юнак опинився на фронті в Донецькій області. Чоловік стверджує, що його син і ще щонайменше 16 громадян Південної Африки стали жертвами вербувальної афери та були направлені воювати.

Родичі розповідають, що іноземців змушували копати окопи в мороз, вони тижнями залишалися без достатньої кількості води та їжі й переховувалися від ударів безпілотників. російське МЗС не відповіло на запит Reuters щодо обставин вербування або нинішнього становища цих людей.

Про проблему стало відомо 6 листопада, коли влада ПАР отримала звернення від 17 чоловіків віком від 20 до 39 років, які заявили, що опинилися в лавах російської армії проти своєї волі. Розслідуванням займається елітний поліцейський підрозділ ПАР "Яструби".

У межах розслідування перевіряється можлива причетність Дудузіле Зуми-Самбудли — доньки колишнього президента ПАР Джейкоба Зуми. Вона заперечує участь у шахрайстві та заявляє, що сама стала жертвою обману. Її політична сила наголошує, що її відставка з парламенту не є визнанням провини.

У владі ПАР зазначають, що процес звільнення чоловіків є вкрай складним і небезпечним для їхнього життя. Переговори ведуться з різними структурами як у Росії, так і в Україні, однак основний акцент робиться на контактах із російською стороною, оскільки, за наявною інформацією, громадян ПАР помилково втягнули до складу Збройних сил рф.

За даними Reuters, новобранцям у росії пропонували підписувати контракти російською мовою без перекладача, запевняючи, що йдеться лише про навчання. Уже за кілька тижнів іноземців відправляли на війну проти України.

Південноафриканці — не єдині іноземці, яких росія залучає до війни. У листопаді влада Кенії повідомила, що понад 200 її громадян воюють на боці рф, а в Ботсвані заявляли про випадки обманної вербовки. Загалом, за відкритими даними, у складі російської армії в Україні воюють понад 1400 громадян із більш ніж 30 африканських країн.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив проблему російського рекрутингу іноземців із президентом Кенії Вільямом Руто під час телефонної розмови.