Бельгія допоможе відновленню культурного сектору України

Влада бельгійської землі Фландрія ухвалила рішення надати 250 тисяч євро на підтримку культурного сектору України.

Про це у вівторок повідомила міністерка культури Фландрії Кароліна Геннез, передає Belga.

Зазначається, що кошти спрямують на програми, які використовують мистецтво і культуру для підтримки психічного здоров’я українських ветеранів війни, а також на розгортання мобільних бібліотек у регіонах, де через бойові дії ускладнений доступ до книг.

План дій також передбачає підтримку літературного сектору, зокрема фінансування перекладів українською мовою. Крім того, українські письменники та перекладачі візьмуть участь у міжнародному літературному фестивалі Passa Porta в Брюсселі, який відбудеться у березні 2026 року.

Міністерка культури Фландрії наголосила, що одним із завдань російського президента владіміра путіна є знищення української ідентичності та культури, і зазначила, що підтримка з боку Фландрії сприятиме відновленню культурного сектору України та зміцненню стійкості українського суспільства.

Фінансування буде реалізоване через ЮНЕСКО відповідно до плану дій з підтримки української культури, затвердженого угодою, підписаною у штаб-квартирі організації в Парижі.