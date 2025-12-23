Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Бельгія допоможе відновленню культурного сектору України

23 грудня 2025, 19:39
Фото: з вільних джерел
План дій також передбачає підтримку літературного сектору, зокрема фінансування перекладів українською мовою.

Влада бельгійської землі Фландрія ухвалила рішення надати 250 тисяч євро на підтримку культурного сектору України.

Про це у вівторок повідомила міністерка культури Фландрії Кароліна Геннез, передає Belga.

Зазначається, що кошти спрямують на програми, які використовують мистецтво і культуру для підтримки психічного здоров’я українських ветеранів війни, а також на розгортання мобільних бібліотек у регіонах, де через бойові дії ускладнений доступ до книг.

План дій також передбачає підтримку літературного сектору, зокрема фінансування перекладів українською мовою. Крім того, українські письменники та перекладачі візьмуть участь у міжнародному літературному фестивалі Passa Porta в Брюсселі, який відбудеться у березні 2026 року.

Міністерка культури Фландрії наголосила, що одним із завдань російського президента владіміра путіна є знищення української ідентичності та культури, і зазначила, що підтримка з боку Фландрії сприятиме відновленню культурного сектору України та зміцненню стійкості українського суспільства.

Фінансування буде реалізоване через ЮНЕСКО відповідно до плану дій з підтримки української культури, затвердженого угодою, підписаною у штаб-квартирі організації в Парижі.

війнаБельгіякультуравідновлення україни

