Лавров заявив, що рф продовжить війну через "неготовність" України до переговорів

16 березня 2026, 17:03
Фото: ТАСС
За словами кремлівського міністра, москва буде воювати далі.

У москві заявили, що влада України начебто "не готова" до завершення війни дипломатичним шляхом, тому росія збирається досягти своїх цілей на землі. При цьому москву не влаштує врегулювання, яке передбачатиме збереження нинішньої влади, заявив на пресконференції у понеділок, 16 березня, міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров.

"Слухаючи заяви тих же французів, німців, брюссельських демократів, не бачу нічого, що конструктивно могло б сприйматися з прицілом на якийсь прогрес на переговорах. … Оскільки київський режим до цього не готовий, то ми досягатимемо цілей СВО "на землі", що зараз і відбувається", - цитують його російські ЗМІ.

Він підлестився до США, заявивши, що "американці, на відміну від європейців, просувають необхідність все-таки вирішити проблему визнання реалій "на землі" та начебто підтримують окупацію росією всього Донбасу, "для ліквідації першопричин конфлікту".

Водночас другою "причиною" Лавров назвав "наявність нацистського режиму в Києві", який "продовжуватиме ворожу антиросійську діяльність".

"Ми з цього приводу вже багато разів говорили: врегулювання, яке збереже нацистський режим, – це серйозна проблема. Це не просто, як зараз кажуть: "давайте по лінії зіткнення зупинимося, і все буде гаразд". Це не так", - гучно заявив Лавров, вочевидь забувши, що з 2014 року в Україні змінились два президенти та два парламенти, які в політичному контексті аж ніяк не є схожими, однак і попередню і нинішню владу України у кремлі найменували "нацистами".

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється