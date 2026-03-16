Ізраїль знищив літак лідера Ірану
16 березня 2026, 12:31
Фото: globalaffairspress.com
Авіація армії Ізраїлю сьогодні вночі, 16 березня, атакувала у аеропорту Тегерана літак, яким користувався верховний лідер Ірану.
Про це повідомляє прес-служба армії Ізраїлю.
"Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару та зруйнувала літак, який використовував Верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.
Зазначається, що літак використовувався Алі Хаменеї, верховним лідером іранського режиму, іншими високопосадовцями та іранським військовослужбовцями, й здійснював як внутрішні, так і міжнародні рейси.
"Знищення літака порушує можливості координації керівництва іранського режиму. В результаті точного удару було знищено ще один стратегічний актив режиму", - додали ізраїльські військові.