Ізраїль знищив літак лідера Ірану

Авіація армії Ізраїлю сьогодні вночі, 16 березня, атакувала у аеропорту Тегерана літак, яким користувався верховний лідер Ірану.

"Вночі Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару та зруйнувала літак, який використовував Верховний лідер іранського терористичного режиму, в аеропорту Мехрабад у Тегерані", - йдеться у повідомленні армії Ізраїлю.

Зазначається, що літак використовувався Алі Хаменеї, верховним лідером іранського режиму, іншими високопосадовцями та іранським військовослужбовцями, й здійснював як внутрішні, так і міжнародні рейси.

"Знищення літака порушує можливості координації керівництва іранського режиму. В результаті точного удару було знищено ще один стратегічний актив режиму", - додали ізраїльські військові.