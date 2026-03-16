Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС запровадив санкції проти ще чотирьох осіб за підтримку російської пропаганди

16 березня 2026, 16:25
У Раді ЄС наголосили, що діяльність цих осіб сприяє підтримці політики російського уряду, яка підриває демократію, верховенство права, стабільність і безпеку як у Європейському Союзі, так і в Україні.

Рада Європейського Союзу запровадила нові обмежувальні заходи проти чотирьох осіб, яких вважають відповідальними за гібридну діяльність росії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

До санкційного списку внесли російського пропагандиста Сергія Ключенкова. За даними ЄС, він активно поширював дезінформацію та пропаганду, спрямовану на виправдання війни росії проти України. У своїх теле- і радіопрограмах Ключенков неодноразово закликав до подальшого насильства в Україні, зокрема проти цивільного населення.

Також під санкції потрапив телеведучий литовського походження Ернест Макевічюс, який працює на російському державному телебаченні. Як зазначають у ЄС, у своїй новинній програмі він регулярно поширював неправдиві наративи про війну росії проти України, а також про українську державу та її збройні сили.

Окрім того, санкції запровадили проти пропагандиста британського походження Грема Філіпса та француза Адріана Боке. За даними Ради ЄС, Філіпс активно виправдовував російську агресію, створював пропагандистські матеріали на окупованих територіях України та публікував інтерв’ю із захопленими у полон британськими бійцями.

Водночас Боке, як зазначається у заяві, неодноразово позиціонував себе як поширювач кремлівської пропаганди в Європі та росії.

У Раді ЄС наголосили, що діяльність цих осіб сприяє підтримці політики російського уряду, яка підриває демократію, верховенство права, стабільність і безпеку як у Європейському Союзі, так і в Україні.

Цього ж дня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти дев’яти осіб,які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється