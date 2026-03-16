ЄС запровадив санкції проти ще чотирьох осіб за підтримку російської пропаганди

Рада Європейського Союзу запровадила нові обмежувальні заходи проти чотирьох осіб, яких вважають відповідальними за гібридну діяльність росії.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

До санкційного списку внесли російського пропагандиста Сергія Ключенкова. За даними ЄС, він активно поширював дезінформацію та пропаганду, спрямовану на виправдання війни росії проти України. У своїх теле- і радіопрограмах Ключенков неодноразово закликав до подальшого насильства в Україні, зокрема проти цивільного населення.

Також під санкції потрапив телеведучий литовського походження Ернест Макевічюс, який працює на російському державному телебаченні. Як зазначають у ЄС, у своїй новинній програмі він регулярно поширював неправдиві наративи про війну росії проти України, а також про українську державу та її збройні сили.

Окрім того, санкції запровадили проти пропагандиста британського походження Грема Філіпса та француза Адріана Боке. За даними Ради ЄС, Філіпс активно виправдовував російську агресію, створював пропагандистські матеріали на окупованих територіях України та публікував інтерв’ю із захопленими у полон британськими бійцями.

Водночас Боке, як зазначається у заяві, неодноразово позиціонував себе як поширювач кремлівської пропаганди в Європі та росії.

У Раді ЄС наголосили, що діяльність цих осіб сприяє підтримці політики російського уряду, яка підриває демократію, верховенство права, стабільність і безпеку як у Європейському Союзі, так і в Україні.

Цього ж дня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти дев’яти осіб,які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.