Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Європарламент закликав створити фонд для забезпечення абортів у ЄС

17 грудня 2025, 17:29
Європарламент закликав створити фонд для забезпечення абортів у ЄС
Фото: reuters.com
Пропозицію про фонд підтримали 358 депутатів Європарламенту, проти проголосували 202, а ще 79 – утрималися під час голосування.

Європейський парламент у середу проголосував за резолюцію із закликом створити фонд для розширення доступу жінок до абортів на території всього Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

Пропозицію про фонд підтримали 358 депутатів Європарламенту, проти проголосували 202, а ще 79 – утрималися під час голосування.

Вона передбачає створення добровільного фінансового механізму, який допоможе країнам ЄС надавати послуги з аборту жінкам, які не мають доступу до них у своїй країні і вирішили поїхати до країни з більш ліберальним законодавством.

Європейські громадяни представили цей план у петиції до ЄС через кампанію "Мій голос, мій вибір".

Напередодні голосування багато ліберальних і лівих депутатів Європарламенту побоювалися, що праві, які мають більшість, зможуть заблокувати резолюцію і замінити її пом'якшеною версією.

Однак найбільша фракція в парламенті – консервативна Європейська народна партія – дозволила своїм депутатам голосувати на підтримку оригінальної резолюції.

Європейська комісія має час до березня 2026 року, щоб відповісти на резолюцію Європарламенту, але вона не зобов'язана підтримувати пропозицію.

ЄвропарламентжінкиабортЄвросоюз

Останні матеріали

Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Політика
Британія вже на передовій у протистоянні з росією. Тим часом техномагнати отримують надто багато влади, попереджає очільниця MI6 – The Times
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 13:02
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Політика
Джаред Кушнер у центрі корупції Трампа. Від ЗМІ до зовнішньої політики зять Трампа консолідує владу і заробляє мільйони
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 12:04
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
Технології
AirPods, Nintendo Switch та інші хіти: 5 подарунків для підлітків
16 грудня 2025, 11:13
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Повзуча окупація триває. росіяни просуваються, але українці місцями успішно контратакують – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 00:42
Куп'янськ як піар-тест. Хто що
Політика
Куп'янськ як піар-тест. Хто що "звільнив" і кому вірити – Том Купер
Переклад iPress – 15 грудня 2025, 15:33
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється