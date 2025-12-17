Європарламент закликав створити фонд для забезпечення абортів у ЄС

Пропозицію про фонд підтримали 358 депутатів Європарламенту, проти проголосували 202, а ще 79 – утрималися під час голосування.

Європейський парламент у середу проголосував за резолюцію із закликом створити фонд для розширення доступу жінок до абортів на території всього Європейського Союзу.

Про це повідомляє Politico.

Пропозицію про фонд підтримали 358 депутатів Європарламенту, проти проголосували 202, а ще 79 – утрималися під час голосування.

Вона передбачає створення добровільного фінансового механізму, який допоможе країнам ЄС надавати послуги з аборту жінкам, які не мають доступу до них у своїй країні і вирішили поїхати до країни з більш ліберальним законодавством.

Європейські громадяни представили цей план у петиції до ЄС через кампанію "Мій голос, мій вибір".

Напередодні голосування багато ліберальних і лівих депутатів Європарламенту побоювалися, що праві, які мають більшість, зможуть заблокувати резолюцію і замінити її пом'якшеною версією.

Однак найбільша фракція в парламенті – консервативна Європейська народна партія – дозволила своїм депутатам голосувати на підтримку оригінальної резолюції.

Європейська комісія має час до березня 2026 року, щоб відповісти на резолюцію Європарламенту, але вона не зобов'язана підтримувати пропозицію.