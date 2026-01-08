Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені через російську атаку
08 січня 2026, 08:07
Фото: Іван Федоров / Запорізька обл / Запоріжжя / Telegram
Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення.
Увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.
Про це повідомляє Міненерго.
Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення. Огляд пошкоджень, оцінювання наслідків і відновлювальні роботи розпочнуть одразу, щойно дасть змогу безпекова ситуація, зазначили в міністерстві.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що через знеструмлення в місті не чути сигналу повітряної тривоги. Утім, у разі повітряної загрози містян через гучномовці інформуватиме патрульна поліція Запорізької області, написав голова ОВА.
Також він зазначив, що мобільний зв'язок працює в аварійному режимі. Усі базові станції переводять на акумуляторні батареї – цього ресурсу вистачить орієнтовно до восьми годин, написав він. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв'язок надалі.
Федоров закликав обмежити користування мобільним зв'язком без нагальної потреби, оскільки через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв'язку.
Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що всі міські лікарні повністю переведено на генератори. Є потрібні запаси води. Водовідведення в будинках також підтримують за допомогою альтернативних джерел живлення.
Канікули у школах продовжено ще на дві доби, додав він.