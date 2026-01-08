Дніпропетровська і Запорізька області майже повністю знеструмлені через російську атаку

Увечері 7 січня російські війська завдали чергового удару по енергетичній інфраструктурі України. Унаслідок атаки майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області.

Критична інфраструктура функціонує від резервного живлення. Огляд пошкоджень, оцінювання наслідків і відновлювальні роботи розпочнуть одразу, щойно дасть змогу безпекова ситуація, зазначили в міністерстві.

Також він зазначив, що мобільний зв'язок працює в аварійному режимі. Усі базові станції переводять на акумуляторні батареї – цього ресурсу вистачить орієнтовно до восьми годин, написав він. Паралельно оператори разом з органами місцевого самоврядування розгортають генератори, щоб зберегти зв'язок надалі.

Федоров закликав обмежити користування мобільним зв'язком без нагальної потреби, оскільки через перевантаження мережі можливе тимчасове погіршення якості зв'язку.