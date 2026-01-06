Після ударів США і полону Мадуро. Що означає "перехід під управління" Вашингтона – Chatham House

Експерти Chatham House попереджають: США ризикують повторити катастрофічні помилки Іраку та Афганістану, взявши на себе адміністрування Венесуели без чіткого плану переходу влади. Аналітики звертають увагу на відсутність дипломатичного представництва США в країні з 2019 року, суперечливі цілі щодо нафти та демократії, а також ймовірну втрату підтримки серед прихильників MAGA через затяжну зовнішню операцію. Дії Трампа ставлять союзників перед моральною дилемою і можуть бути використані росією та Китаєм для виправдання власних агресивних дій, водночас демонструючи непередбачуваність адміністрації.

Експерти дають перші коментарі щодо удару президента Трампа по Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро. Які наслідки це матиме для США, регіону та світу?

У суботу, 3 січня, президент США Дональд Трамп оголосив про масштабний удар по Венесуелі та заявив, що американські сили також захопили в полон президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Генеральна прокурорка США Памела Бонді пізніше написала в X, що Мадуро та його дружині висунули звинувачення у злочинах, пов'язаних з наркотиками, і що вони "постають перед усією суворістю американського правосуддя на американській землі в американських судах". На пресконференції того ж дня Трамп заявив, що США "керуватимуть країною", допоки не буде безпечно організовано перехідний період.

Лорел Рапп, директор програми США та Північної Америки

Президент Трамп заявив, що операцію у Венесуелі розпочали, щоб захистити американців від наркотрафіку та притягнути до відповідальності президента Ніколаса Мадуро і його дружину.

"Ми будемо керувати країною" до безпечного, належного та розсудливого переходу влади, заявив Трамп, не надавши жодних додаткових деталей.

Група чоловіків, що зібралася за Трампом, серед яких держсекретар Рубіо, міністр оборони Геґсет, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Кейн, директор ЦРУ Реткліфф і заступник глави адміністрації Стівен Міллер, виконуватимуть функції фактичних керівників Венесуели.

Незалежно від того, чи відповідають заявлені Трампом цілі щодо усунення Мадуро його справжнім мотивам, він і його кабінет тепер несуть відповідальність за те, що далі відбуватиметься у Венесуелі.

Сполучені Штати мають у кращому разі неоднозначний досвід операцій зі зміни режимів у всьому світі та сприяння політичним трансформаціям.

Застережні приклади – від історичних в Ірані та В'єтнамі до більш сучасних в Іраку та Афганістані – посідають важливе місце в досвіді американських дипломатів. Натомість прикладів успішних переходів значно менше. Недостатнє планування, нечіткі та суперечливі цілі, брак дипломатичної присутності США в країні, обмежена увага Вашингтона та нереалістичні терміни завадили зусиллям США в Іраку та Афганістані після повалення Саддама Хусейна та Талібану відповідно.

Трамп виступав проти цих тривалих "вічних воєн". Перші кроки у Венесуелі ризикують втягнути Сполучені Штати у надзвичайно складну справу управління іноземною державою. Вони також ризикують повторити багато тих самих помилок.

США пообіцяли залишатися у Венесуелі доти, доки не відбудеться належний перехід влади, щоб уникнути приходу до влади лідера, який "не керується найкращими інтересами народу Венесуели".

Проте тривалість перехідного періоду, його орієнтири та кінцевий результат залишаються цілковито неясними. Нечіткі заяви Трампа і Рубіо про те, хто зараз керує Венесуелою, вказують на мінімальне – якщо не нульове – планування передачі влади. Заявлена мета США щодо досягнення "миру, свободи і справедливості для великого народу Венесуели" може швидко увійти в суперечність із прагненням США продавати венесуельську нафту та вимагати компенсації збитків американських нафтових компаній.

Ситуацію ускладнює й те, що США не мають дипломатичного представництва у Венесуелі відтоді, як у 2019 році закрили посольство. Це створює величезну перешкоду для управління країною, хіба що через телефонні дзвінки високопосадовців Білого дому. І зрештою, для президента, який прагне швидких перемог, увага США до дрібних деталей стабільних і успішних політичних перетворень у довгостроковій перспективі видається малоймовірною.

Останніми тижнями багато хто виступав проти зміни режиму, але майже ніхто не захищав самого Мадуро. І не варто. Перелік злочинів Мадуро довгий навіть без додаткових обвинувачень, які адміністрація Трампа висунула останніми тижнями. Але надмірна концентрація Трампа на продажі венесуельської нафти та просуванні комерційних інтересів США в країні глибоко підриває заявлену тезу, що насамперед вони прагнуть захистити американців від небезпечного наркоторговця. І це ризикує втягнути Сполучені Штати у велику плутанину.

Багато хто вже засудив дії адміністрації Трампа як незаконні, односторонні, небезпечні та непродумані. Адміністрація неминуче відкидатиме більшість критики з боку іноземних політиків та демократів у Конгресі, які, перебуваючи в меншості, не можуть завдати їй значної шкоди.

Але адміністрація дбатиме про свою базу MAGA. У своїй переможній промові Геґсет проголосив, що ця операція повністю відповідає принципу "Америка понад усе – це мир через силу".

Деякі прихильники MAGA із цим не погоджуються і використовуватимуть цю розбіжність у міру наближення проміжних виборів. Конгресменка США Марджорі Тейлор Грін, яка невдовзі складе повноваження, була однією з перших прихильниць MAGA, хто розкритикував Трампа за продовження військової агресії та підтримку воєн за кордоном – саме того, проти чого, на думку MAGA, вони голосували. "Як же ми помилялися", – заявила вона.

Коли управління Венесуелою з боку США виявиться довшим, складнішим і дорожчим, ніж зараз передбачає адміністрація, у них на руках буде не лише проблема Венесуели. У них буде ще й проблема MAGA.

Крістофер Сабатіні, старший науковий співробітник з питань Латинської Америки

Ці атаки на Венесуелу не стали несподіванкою. Аргументація США для ескалації та ударів біля узбережжя Венесуели з часом змінилася: від операції з боротьби з наркотиками до усунення президента Ніколаса Мадуро та зміни режиму.

Але цей крок був майже неминучим після того, як піврічна ескалація не змогла спричинити достатній внутрішній розкол у Венесуелі, щоб підштовхнути до усунення Мадуро.

Схоже, що США зосередили свої удари на ключовій військовій інфраструктурі: форті Тіуна, порожніх військових казармах, кількох аеродромах і базах.

Дивно, що США справді захопили Мадуро та його дружину і доправили їх до США – ймовірно, з наміром судити їх за наркоторгівлю, злочини проти людства тощо.

Це відкриває цілком нову сторінку.

Чи вистачить цих екстремальних заходів для досягнення цілей США? Чи потрібно буде продовжувати удари? Деякі американські сили спеціальних операцій можуть висадитися у Венесуелі для підтримки цільових ударів, але повномасштабне військове вторгнення малоймовірне. Чи можуть ці удари тривати безкінечно?

За даними опитувань, громадяни США виступають проти застосування військової сили у Венесуелі. А будь-які удари по цілях всередині Венесуели зараз, імовірно, змусять Конгрес США провести голосування відповідно до Закону про військові повноваження.

Принаймні наразі це не зміна режиму і, звичайно, не демократичний перехід, а обезголовлення режиму Мадуро. Це вже призводить до розколу між цивільним крилом уряду (його уособлюють Делсі Родрігес та її брат Хорхе) та керівниками сил безпеки та розвідки (міністром внутрішніх справ Діосдадо Кабелло та міністром оборони Владіміром Падріно Лопесом).

Демократична опозиція, яка зараз закликає до публічних проявів підтримки, поки що залишається далеко від важелів влади. Багато чого залежатиме від того, наскільки президент Трамп хоче продовжувати цю операцію з підтримки демократії, а не просто домогтися ротації влади в рамках "мадуризму".

Навіть якщо припустити, що відбудеться зміна режиму, військові дії США, ймовірно, вимагатимуть тривалого залучення Сполучених Штатів. Чи вистачить на це ресурсів Білому дому Трампа?

Незрозуміло, що буде далі. Але очевидно, що президент Трамп буде відповідальним за все, що відбуватиметься у Венесуелі.

Бронвен Меддокс, директор і виконавчий директор Chatham House

Дії президента Трампа у Венесуелі ставлять його союзників перед моральною і тактичною дилемою, а його опонентів – перед можливістю та загрозою.

Йдеться про викрадення – без будь-яких чітких підстав відповідно до міжнародного права – лідера, який захопив владу, зловживаючи виборами, правив силою і терором, а його катастрофічна економічна політика змусила вісім мільйонів венесуельців покинути країну.

Не дивно, що його прихильникам було важко вирішити, що сказати.

Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер заявив, що він завжди підтримував дотримання міжнародного права, але чекатиме на докладнішу інформацію, перш ніж виносити вердикт. Найджел Фарадж, лідер партії Reform UK, сказав, що ця атака була "неортодоксальною і суперечила міжнародному праву", але "може бути корисною", якщо змусить Китай і росію "двічі подумати".

Ось так. Подібно до торішніх ударів США по іранській ядерній програмі, які арабські країни регіону не могли собі дозволити публічно схвалити, але приватно вітали як поразку амбіцій Тегерана та його дестабілізуючих дій у регіоні.

Наслідки цього будуть відчутні ще довгий час. Противники США, без сумніву, підкреслюватимуть відсутність чіткого обґрунтування з точки зору міжнародного права. росія використає дії США, щоб підкріпити свої аргументи на користь вторгнення в Україну. Китай може посилатися на Венесуелу у своїй риториці щодо Тайваню.

Але такі країни також повинні враховувати непередбачуваність цієї адміністрації США. Президент Трамп прийшов до влади, обіцяючи, що не хоче нових воєн, але все ж втягнув США в донедавна немислимі удари по Ірану, а тепер і в напад на Венесуелу. Його готовність – і навіть, як показала його пресконференція, радість – використовувати військову силу США є очевидною.

Іран, можливо, найбільше стурбований. Протести на вулицях, які за своєю суттю є економічними, але мають набагато глибший резонанс, вже турбують іранських лідерів. Якщо раніше були якісь сумніви, то тепер вони знають, що якщо США знайдуть спосіб змінити режим, то вони це зроблять.

Союзники (принаймні ті, хто в минулому вважав себе союзниками) США будуть далеко не впевнені. Заява Трампа про те, що Сполучені Штати візьмуть Венесуелу під контроль, допоки не відбудеться "перехід", чітко відповідає Стратегії національної безпеки, оприлюдненій наприкінці минулого року. Цей документ надає великого значення контролю над "Західною півкулею". Канада, Панама та Гренландія, які підпадають під це географічне визначення, мають серйозні підстави для занепокоєння щодо намірів президента – і того, як далеко він може зайти в їхній реалізації.

Джерело: Chatham House