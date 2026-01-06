Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Туск допустив підписання спільної позиції США та Європи щодо України найближчими днями

06 січня 2026, 14:02
Туск допустив підписання спільної позиції США та Європи щодо України найближчими днями
Фото: Shutterstock
У Парижі сторони планують обговорити проєкт декларації, яка має підтвердити спільну політичну волю до координації дій щодо України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що підписання документів, які остаточно закріплять спільну позицію США та Європи щодо України, може відбутися вже найближчими днями, не виключено — у Вашингтоні.

Про це заявив Туск перед його вильотом до Парижа, де сьогодні відбудеться зустріч країн так званої «коаліції охочих».

За словами очільника польського уряду, дипломатичні зусилля Європи, Сполучених Штатів та України наразі дають "трохи більше, ніж тінь шансу" на досягнення миру, однак ключові політичні рішення ще попереду.

У Парижі сторони планують обговорити проєкт декларації, яка має підтвердити спільну політичну волю до координації дій щодо України. Водночас документ не передбачатиме негайних фінансових або логістичних зобов’язань.

Також, за словами Туска, учасники зустрічі розглянуть 20-пунктний мирний план, який досі не був оприлюднений, а також документи щодо співпраці між Європою та США у питанні відновлення України після завершення війни.

Польський прем’єр наголосив, що від зустрічі в Парижі не варто очікувати остаточних рішень. Фінальне погодження та підписання ключових документів, за його словами, може відбутися на іншому майданчику вже найближчим часом.

"Не виключено, що підписання документів, які остаточно затвердять спільну американо-європейську позицію, відбудеться найближчими днями, можливо, у Вашингтоні. Це питання залишається відкритим", — підкреслив Туск.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до проведення багатосторонніх переговорів за участі України, США та європейських партнерів уже в січні. За його словами, відповідний пакет документів підготовлений і може бути підписаний за наявності політичної волі сторін.

Сьогодні у Парижі союзники України обговорюють свій внесок у майбутні гарантії безпеки для Києва у разі припинення бойових дій з росією. Переговори відбуваються в межах формування спільної позиції України, Європи та США, яку в подальшому можуть представити москві.

СШАДональд ТускПольщаЄвросоюзпідтримка Україникоаліції рішучих

