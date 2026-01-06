Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
"Коаліція рішучих" збирається в Парижі для узгодження підтримки України

06 січня 2026, 10:34
president.gov.ua
Зустріч буде присвячена забезпеченню внеску в багатонаціональні сили для України в разі припинення вогню, в координації з Україною та за підтримки США.

Сьогодні в Парижі відбудеться зустріч союзників України. Головним питанням стане максимальне узгодження свого внеску в майбутні гарантії безпеки, щоб заспокоїти Київ у разі припинення війни з рф.

Хто буде на зустрічі

Як пише Reuters із посиланням на дипломатів та офіційних осіб, до президента України Володимира Зеленського в столиці Франції долучаться понад 27 лідерів, а також переговірники зі США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зазначається, що присутність американських парламентерів буде в рамках ширших зусиль із вироблення спільної української, європейської та американської позиції, яка потім може бути представлена кремлю.

Напередодні зустрічі дипломати заявили, що військові чиновники, включно з головою Генерального штабу України Андрієм Гнатовим, перебувають у Парижі, щоб зафіксувати конкретні зобов'язання на папері. Досі військові обіцянки були тільки розпливчастими.

Як зазначає Reuters, посилаючись на записку, надіслану 35 запрошеним делегаціям, зустріч буде присвячена забезпеченню внеску в багатонаціональні сили для України в разі припинення вогню, в координації з Україною та за підтримки США.

Сторони також намагатимуться узгодити внесок у ширший набір гарантій безпеки для України, включно з діями на випадок повторного нападу рф. Буде докладено зусиль для забезпечення координації планування так званої "Коаліція рішучих" з переговорними позиціями України, США та Європи.

У записці також пропонується узгодити кроки щодо посилення підтримки України та тиску на рф у разі відмови кремля від участі в переговорах.

"Ми досягли угоди щодо оперативних деталей гарантій безпеки. Ми пояснимо, як вони структуровані і необхідна довгострокова прихильність усіх учасників", - заявив представник французького головування.

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що є надія, що зміцнення гарантій коаліції також допоможе закріпити зобов'язання США, які були в загальних рисах викладені під час двосторонніх переговорів з Україною.

Переговори щодо припинення війни активізувалися з листопада 2025 року. Однак сигналів про готовність кремля прийняти нинішні пропозиції не надходило, оскільки територіальне питання залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії не демонструють ознак ослаблення.

