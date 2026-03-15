Україна ввела санкції проти російських паралімпійців

15 березня 2026, 12:04
Україна ввела санкції проти російських паралімпійців
акож санкції введені проти підприємств, залучених до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Україна запровадила нові санкції проти російських громадян та компаній, причетних до війни проти України.

Відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський.

До санкційного списку потрапили 10 російських паралімпійців, які брали участь у бойових діях на боці росії. За даними української влади, ці спортсмени також поширюють російську пропаганду та використовують міжнародні спортивні заходи як майданчик для виправдання російської агресії й окупації українських територій.

Окремий пакет санкцій стосується підприємств і осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом держави-агресора. До нього включили 130 фізичних і 48 юридичних осіб.

Зокрема, під обмеження потрапила компанія, причетна до постачання компонентів для виробництва супутникової навігаційної апаратури серії "Комета". Такі системи використовують у російських безпілотниках, крилатих і балістичних ракетах, керованих боєприпасах та літаках, якими росія обстрілює українські міста та громади.

Також санкції введені проти підприємств, залучених до виробництва ракетного комплексу "Орєшнік".

Крім того, до санкційного списку внесено компанії та громадян Ірану. За інформацією української сторони, вони причетні до виробництва іранських дронів типу Shahed-136 loitering munition, які росія використовує для атак на українські міста та енергетичну інфраструктуру.

Санкції застосовано і до іранських інструкторів, які навчали російських операторів цих безпілотників. За даними влади, саме підготовлені ними військові брали участь у подальших ударах по українських населених пунктах та об’єктах енергетики.

Обмежувальні заходи передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та інші економічні й фінансові заборони на території України.

