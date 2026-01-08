Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп дав "зелене світло" законопроєкту про санкції проти росії – сенатор

08 січня 2026, 08:33
Трамп дав
Фото: Укрінформ
Законопроєкт дозволить Трампу вводити санкції проти країн, які купують російську нафту, цим підтримуючи економіку та агресію рф.
Президент США Дональд Трамп дав «зелене світло» законопроєкту про санкції проти росії, робота над яким тривала місяцями.
 
Про це заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один із авторів законопроєкту.
 
"Це буде своєчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних", — написав сенатор.
 
Так, цей законопроєкт дозволить Трампу вводити санкції проти країн, які купують російську нафту, цим підтримуючи економіку та агресію рф.
 
"Цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття в Україні", — написав Грем.
 
Цей проєкт закону мають підтримати американські законодавці. За словами Грема, голосування може відбутися вже наступного тижня.

 

Сенат СШАвійна в Україніросія окупанти

Більше публікацій

