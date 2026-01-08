Трамп дав "зелене світло" законопроєкту про санкції проти росії – сенатор

Президент США Дональд Трамп дав «зелене світло» законопроєкту про санкції проти росії, робота над яким тривала місяцями.

"Це буде своєчасно, оскільки Україна йде на поступки заради миру, а путін лише говорить, продовжуючи вбивати невинних", — написав сенатор.

Так, цей законопроєкт дозволить Трампу вводити санкції проти країн, які купують російську нафту, цим підтримуючи економіку та агресію рф.

"Цей законопроєкт надасть президенту Трампу величезний вплив на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, щоб стимулювати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка забезпечує фінансування кровопролиття в Україні", — написав Грем.

Цей проєкт закону мають підтримати американські законодавці. За словами Грема, голосування може відбутися вже наступного тижня.