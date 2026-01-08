США офіційно вийшли зі складу 66 міжнародних організацій

Адміністрація Дональда Трампа заявила про підписання президентом США указу про вихід країни одразу з 66 міжнародних організацій, агенцій та комісій.

У Білому домі мотивували цей крок тим, що більшість з них "просувають кліматичну політику, глобальне управління та ідеології, які суперечать американським цінностям та економічній потужності". Йдеться, серед іншого, про принципи рівності та інклюзивності, які Трамп та його оточення активно викорінюють упродовж своєї каденції.

Державний департамент додав, що, на думку президента, організації, перелічені у документі, "занадто роздуті, непотрібні, погано керовані, захоплені людьми, які просувають власні інтереси, несуть загрозу суверенітету, свободам та глобальному процвітанню".

Половина з цих установ є складовими частинами апарату Організації Об'єднаних Націй. Для них це означає втрату усіх фінансувань та членських внесків, які США надавали упродовж десятків років.