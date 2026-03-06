Ще 302 українці звільнені з російського полону

Відбувся другий етап великого обміну.

З російської неволі визволено ще 300 військових та двох цивільних українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводженння з військовополоненими.

"Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути. Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських Сил, Сил ТрО, Повітряних сил, Сил безпілотних систем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60.