Ще 302 українці звільнені з російського полону

06 березня 2026, 13:35
Ще 302 українці звільнені з російського полону
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Відбувся другий етап великого обміну.
З російської неволі визволено ще 300 військових та двох цивільних українців.
 
Про це повідомив президент Володимир Зеленський  та Координаційний штаб з питань поводженння з військовополоненими.
 
 "Ще 300 українських захисників повертаються додому з російського полону. Також двох цивільних українців вдалося сьогодні повернути. Серед них хлопці зі Збройних Сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року", - йдеться у повідомленні.
 
Додому повертаються представники Сухопутних військ, ДШВ, Військово-морських Сил, Сил ТрО, Повітряних сил, Сил безпілотних систем, а також бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених сьогодні захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому бранцю виповнилося 26 років, найстаршому — 60.
 
Загалом на Батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому та Херсонському напрямках, а також брали участь в обороні Маріуполя.
 
Визволених оборонців доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

 

