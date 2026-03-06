Угорщина дала Україні три дні на відновлення транзиту нафти "Дружбою"
06 березня 2026, 12:29
Фото: з відкритих джерел
Конфлікт між Будапештом та Києвом загострюється.
Угорський уряд дав Україні три дні на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом "Дружба", а також на допуск інспекторів.
Про це заявив державний секретар при Міністерстві енергетики Угорщини Габор Чепек, передає сербський телерадіоканал РТРС.
"На адресу уряду України направлено послання з вимогою у триденний термін відновити роботу трубопроводу і дозволити інспекційний огляд станції Броди, що забезпечує прокачування нафти", - заявив Чепек.
Нагадаємо, Угорщина заблокувала виділення Україні кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро, вимагаючи відновити транзит російської нафти через трубопровід "Дружба". Будапешт пообіцяв зняти вето лише після відновлення поставок, аргументуючи це порушенням Угоди про асоціацію.