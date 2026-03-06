Мирні переговори щодо України просуваються – Віткофф

Обмін військовополоненими став результатом домовленостей під час тристоронніх переговорів.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прокоментував нещодавній обмін військовополоненими між Україною та росією, зазначивши, що він став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час тристоронніх переговорів у Женеві за участю Сполучених Штатів.

Про це йдеться у дописі в соцмережі X (Twitter).

"Цей обмін відбувся завдяки тривалим і детальним мирним переговорів під керівництвом президента Дональда Трампа. Ми продовжуємо досягати значних результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка покладе край війні раз і назавжди", – написав Віткофф.

Він додав, що переговори тривають, і "в найближчі тижні очікується додатковий прогрес".

Раніше, 5 березня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна провела консультації зі США щодо можливих змін місця та термінів проведення тристоронньої зустрічі Україна – США – росія.

Також нагадаємо, що сьогодні ще 302 українці звільнені з російського полону.