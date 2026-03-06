Мирні переговори щодо України просуваються – Віткофф
Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прокоментував нещодавній обмін військовополоненими між Україною та росією, зазначивши, що він став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час тристоронніх переговорів у Женеві за участю Сполучених Штатів.
Про це йдеться у дописі в соцмережі X (Twitter).
"Цей обмін відбувся завдяки тривалим і детальним мирним переговорів під керівництвом президента Дональда Трампа. Ми продовжуємо досягати значних результатів, працюючи над формулюванням мирної угоди, яка покладе край війні раз і назавжди", – написав Віткофф.
Він додав, що переговори тривають, і "в найближчі тижні очікується додатковий прогрес".
Раніше, 5 березня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна провела консультації зі США щодо можливих змін місця та термінів проведення тристоронньої зустрічі Україна – США – росія.
Також нагадаємо, що сьогодні ще 302 українці звільнені з російського полону.