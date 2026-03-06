Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фіцо попросив про зустріч із фон дер Ляєн

06 березня 2026, 17:19
Фіцо попросив про зустріч із фон дер Ляєн
Фото: з вільного доступу
Він хоче обговорити з президенткою Єврокомісії ситуацію з нафтопроводом "Дружба".

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл у Брюсселі. 

"Я можу підтвердити, що ми отримали запит на зустріч від прем'єр-міністра Фіцо", – сказав Гілл, зазначивши, що Єврокомісія наразі розглядає можливості для узгодження графіка зустрічі.

Основною темою, як очікується, буде нафтопровід "Дружба", який призупинив транспортування. Речник зазначив, що деталі обговорень поки не розкриватимуться, але це питання "посідатиме чільне місце у порядку денному".

За планом, фон дер Ляєн 10 березня перебуватиме в Парижі на Саміті з ядерної енергетики, після чого вирушить до Страсбурга для засідання Колегії єврокомісарів. Наступного дня вона візьме участь у пленарних дебатах Європарламенту, готуючись до засідання Європейської ради 19–20 березня та обговорюючи геополітичну кризу на Близькому Сході.

Раніше Фіцо заявив, що хоче скоординувати позицію Словаччини з Єврокомісією щодо нафтопроводу перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським. Дату зустрічі Фіцо та Зеленського узгодили після телефонної розмови 27 лютого, і пропозиції щодо візиту були 6 або 9 березня.

Раніше Фіцо назвав умову зустрічі із Зеленським

 

