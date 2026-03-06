Словаччина домовляється з "Газпромом" про збільшення імпорту газу попри правила ЄС

Ціни на газ в ЄС підскочили на 50% цього тижня після того, як Катар припинив експорт скрапленого природного газу після ударів США та Ізраїлю по Ірану і відповідних дій Тегерана.

Національна газова компанія Словаччини SPP веде переговори з "Газпромом" про збільшення імпорту російського газу в цьому і наступному роках порівняно з рівнем 2025 року, перед введенням заборони Європейського Союзу на російський газ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Ціни на газ в ЄС підскочили на 50% цього тижня після того, як Катар припинив експорт скрапленого природного газу після ударів США та Ізраїлю по Ірану і відповідних дій Тегерана. SPP розпочала переговори до початку конфлікту. У листопаді SPP заявила, що на сьогоднішній день отримала лише третину газу з росії, передбаченого на 2025 рік, після того як у грудні 2024 року припинився транзит через Україну.

Раніше російські поставки становили більшу частину її щорічного імпорту, який становить приблизно 3 млрд кубометрів. За словами джерел, у разі успіху переговорів компанія може збільшити закупівлі в росії до 100% своїх потреб до 2027 року.

Минулого року Словаччина перейшла на імпорт російського газу через Туреччину, але обмеження пропускної здатності обмежили потоки. SPP, яка покриває близько двох третин попиту на газ у Словаччині, має довгостроковий контракт на постачання з "Газпромом", який діє до 2034 року.

Правила ЄС забороняють країнам збільшувати обсяги контрактів на російський газ в рамках кампанії блоку з покарання Москви за вторгнення в Україну, але дозволяють деякі необхідні поправки до існуючих угод.

Одне джерело повідомило, що переговори включали невизначені зміни до контракту, який охоплює "великі обсяги". Будь-які поправки вимагатимуть оцінки винятку ЄС словацьким міністерством економіки, додало джерело. Країни ЄС повинні припинити імпорт російського СПГ до кінця 2026 року, хоча постачання трубопроводом може тривати до 1 листопада 2027 року, якщо країна має труднощі із заповненням сховищ неросійським газом.