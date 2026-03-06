Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Словаччина домовляється з "Газпромом" про збільшення імпорту газу попри правила ЄС

06 березня 2026, 13:53
Фото: ТАСС
Ціни на газ в ЄС підскочили на 50% цього тижня після того, як Катар припинив експорт скрапленого природного газу після ударів США та Ізраїлю по Ірану і відповідних дій Тегерана.
Національна газова компанія Словаччини SPP веде переговори з "Газпромом" про збільшення імпорту російського газу в цьому і наступному роках порівняно з рівнем 2025 року, перед введенням заборони Європейського Союзу на російський газ.
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.
 
Ціни на газ в ЄС підскочили на 50% цього тижня після того, як Катар припинив експорт скрапленого природного газу після ударів США та Ізраїлю по Ірану і відповідних дій Тегерана. SPP розпочала переговори до початку конфлікту. У листопаді SPP заявила, що на сьогоднішній день отримала лише третину газу з росії, передбаченого на 2025 рік, після того як у грудні 2024 року припинився транзит через Україну.
 
Раніше російські поставки становили більшу частину її щорічного імпорту, який становить приблизно 3 млрд кубометрів. За словами джерел, у разі успіху переговорів компанія може збільшити закупівлі в росії до 100% своїх потреб до 2027 року.
 
Минулого року Словаччина перейшла на імпорт російського газу через Туреччину, але обмеження пропускної здатності обмежили потоки. SPP, яка покриває близько двох третин попиту на газ у Словаччині, має довгостроковий контракт на постачання з "Газпромом", який діє до 2034 року.
 
Правила ЄС забороняють країнам збільшувати обсяги контрактів на російський газ в рамках кампанії блоку з покарання Москви за вторгнення в Україну, але дозволяють деякі необхідні поправки до існуючих угод.
 
Одне джерело повідомило, що переговори включали невизначені зміни до контракту, який охоплює "великі обсяги". Будь-які поправки вимагатимуть оцінки винятку ЄС словацьким міністерством економіки, додало джерело. Країни ЄС повинні припинити імпорт російського СПГ до кінця 2026 року, хоча постачання трубопроводом може тривати до 1 листопада 2027 року, якщо країна має труднощі із заповненням сховищ неросійським газом.
