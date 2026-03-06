Поліція України відкрила провадження про викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині
06 березня 2026, 14:33
з вільних джерел
МЗС попереджає про санкції.
Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини.
Про це повідомили у Нацполіції.
Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за:
ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
ст. 147 Кримінального кодексу України — захоплення заручників.
Поліціянти Департаменту міжнародного поліційного співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції. Тривають слідчі дії.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців. Київ скликає іноземний дипкорпус.
"Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм. Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми знову вимагаємо від Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію", — написав він.