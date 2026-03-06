Поліція України відкрила провадження про викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині

Нацполіція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля АТ "Ощадбанк" на території Угорщини.

Дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за:

ст. 146 Кримінального кодексу України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ст. 147 Кримінального кодексу України — захоплення заручників.

Поліціянти Департаменту міжнародного поліційного співробітництва НПУ офіційними каналами звернулися до співробітників Європолу, податково-митної служби Угорщини та поліції. Тривають слідчі дії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив , що Україна залишає за собою право ініціювати санкції проти причетних до захоплення українців. Київ скликає іноземний дипкорпус.

"Ми не будемо терпіти цей державний бандитизм. Усі, хто відповідальний за захоплення і утримання наших громадян у заручниках, будуть притягнуті до відповідальності. Ми знову вимагаємо від Угорщини припинити втягувати Україну у свою внутрішню політику та виборчу кампанію", — написав він.