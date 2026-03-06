Безпілотники СБУ вразили Євпаторійський авіаремонтний завод та "Панцирі" біля аеродрому "Джанкой"

У СБУ підкреслили, що ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ в ніч на п’ятницю уразили виробничі цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також місця дислокації військової техніки й особового складу в населеному пункті Пушкіне (поблизу аеродрому "Джанкой").

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"За попередньою інформацією, уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2", БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі, зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі, два паливозаправники, наземну станцію управління БпЛА "Форпост", - зазначив співрозмовник агентства.

"Систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку росія використовує для атак на Україну. Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці — особливо на території українського Криму", - резюмувало джерело в СБУ.