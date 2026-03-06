Уряд Ісландії схвалив референдум про ЄС

Рішення щодо відновлення переговорів про вступ країни до Європейського Союзу визначатиме воля народу.

Уряд Ісландії підтримав ініціативу міністерки закордонних справ Торгердур Катрін Гуннарсдоттір щодо проведення референдуму 29 серпня про відновлення переговорів про вступ до ЄС, які були припинені понад десять років тому.

Про це повідомляє Національна телерадіомовна служба Ісландії RUV.

Міністерка зазначила, що уряд одностайно підтримав подання парламентської резолюції із цього питання. Вона наголосила, що остаточне рішення залежатиме від волі ісландського народу, і уряд не буде агітувати за жоден варіант.

Уряд висловив занепокоєння можливим зовнішнім впливом на референдум, зокрема з боку росії, і водночас підкреслив, що не допустить втручання ні з цього боку, ні від ЄС.

Якщо результати референдуму підтримають відновлення переговорів, їх можуть розпочати вже наприкінці 2026 року. Міністерка вважає, що переговорний процес не затягнеться.

Раніше Ісландія подала заявку на вступ до ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але припинила переговори з власної ініціативи у 2015-му через труднощі в єврозоні. У липні 2025 року Гуннарсдоттір заявила, що населення країни готове підтримати відновлення перемовин.