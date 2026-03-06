Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Єврокомісія обмежила безвіз для грузинської влади

06 березня 2026, 16:32
Єврокомісія обмежила безвіз для грузинської влади
Фото: з вільних джерел
Рішення стосується дипломатичних та службових паспортів громадян Грузії.

Сьогодні, 6 березня, Європейська комісія оголосила про призупинення безвізового режиму для громадян Грузії, які мають дипломатичні, службові або офіційні паспорти. Відтепер для поїздок до країн Шенгенської зони з офіційною метою вони повинні отримувати візу.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії. 

У Єврокомісії зазначили, що це перший випадок застосування нового посиленого механізму призупинення візового режиму. Його активували у відповідь на "навмисне та систематичне" порушення Грузією зобов'язань, взятих у межах безвізового режиму, зокрема у сферах демократії та основних прав.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рішення стало реакцією на дії грузинської влади щодо обмеження свобод. За її словами, якщо уряд переслідує журналістів і тисне на громадянське суспільство, це матиме наслідки.

Єврокомісія також оприлюднила рекомендації для консульських установ і прикордонних служб держав-членів ЄС щодо виконання цього рішення. Зокрема, пропонується посилити перевірки громадян Грузії під час перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу та ретельніше розглядати заявки на шенгенські візи від власників дипломатичних і службових паспортів.

Тимчасове призупинення набуває чинності 6 березня і діятиме протягом 12 місяців – до 6 березня 2027 року. Якщо ситуація з демократією та верховенством права в Грузії не покращиться, Європейська комісія може продовжити обмеження ще на два роки або навіть поширити їх на всіх громадян країни.

Раніше у щорічному пакеті звітів про розширення ЄС Грузію піддали найжорсткішій критиці серед країн-кандидатів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що нині країна є кандидатом на вступ до ЄС ''лише формально''.

ЄвросоюзГрузіявізи

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється