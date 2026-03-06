Єврокомісія обмежила безвіз для грузинської влади

Рішення стосується дипломатичних та службових паспортів громадян Грузії.

Сьогодні, 6 березня, Європейська комісія оголосила про призупинення безвізового режиму для громадян Грузії, які мають дипломатичні, службові або офіційні паспорти. Відтепер для поїздок до країн Шенгенської зони з офіційною метою вони повинні отримувати візу.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

У Єврокомісії зазначили, що це перший випадок застосування нового посиленого механізму призупинення візового режиму. Його активували у відповідь на "навмисне та систематичне" порушення Грузією зобов'язань, взятих у межах безвізового режиму, зокрема у сферах демократії та основних прав.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що рішення стало реакцією на дії грузинської влади щодо обмеження свобод. За її словами, якщо уряд переслідує журналістів і тисне на громадянське суспільство, це матиме наслідки.

Єврокомісія також оприлюднила рекомендації для консульських установ і прикордонних служб держав-членів ЄС щодо виконання цього рішення. Зокрема, пропонується посилити перевірки громадян Грузії під час перетину зовнішніх кордонів Євросоюзу та ретельніше розглядати заявки на шенгенські візи від власників дипломатичних і службових паспортів.

Тимчасове призупинення набуває чинності 6 березня і діятиме протягом 12 місяців – до 6 березня 2027 року. Якщо ситуація з демократією та верховенством права в Грузії не покращиться, Європейська комісія може продовжити обмеження ще на два роки або навіть поширити їх на всіх громадян країни.

Раніше у щорічному пакеті звітів про розширення ЄС Грузію піддали найжорсткішій критиці серед країн-кандидатів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявляла, що нині країна є кандидатом на вступ до ЄС ''лише формально''.