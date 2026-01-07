Гарантії безпеки для України узгоджені, проте США не підписали остаточної декларації — Politico

Побоювання стосовно надійності Вашингтона залишаються.

Європейські союзники та США заявили про єдність у підтримці України під час зустрічі в Парижі, представивши план довгострокових гарантій безпеки для Києва. Він передбачає моніторинг припинення вогню під керівництвом США та можливе розгортання багатонаціональних сил, зокрема британських і французьких військ, після укладення мирної угоди з росією.

Про це пише Politico.

Американський спецпосланець Стів Віткофф заявив, що робота над протоколами безпеки "в основному завершена", а президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що гарантії мають унеможливити капітуляцію України та нову агресію рф.

Водночас остаточну декларацію підписала лише так звана «коаліція охочих» без участі Вашингтона. З документа також прибрали положення про пряму військову підтримку США, що викликало сумніви щодо реальної ролі Сполучених Штатів.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що гарантії безпеки мають бути закріплені рішеннями Конгресу США. Британія й Франція, зі свого боку, заявили про готовність створити в Україні військові центри та інфраструктуру підтримки після припинення вогню, тоді як частина європейських країн поки утримується від направлення військ.