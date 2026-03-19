Іран затримав 97 осіб, яких підозрюють у допомозі Ізраїлю

Міністерство розвідки Ірану затримало 97 людей, назвавши їх "солдатами Ізраїлю".

Про це передає Reuters із посиланням на місцеві медіа.

Це черговий етап масштабної кампанії безпеки, під час якої від початку війни були затримані сотні осіб за підозрою у зв’язках з Ізраїлем і США.

Раніше в четвер іранські державні медіа з посиланням на керівника поліції провінції Альборз повідомили, що ще 41 людину затримали за надсилання відео закордонним опозиційним медіа.