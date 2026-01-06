Українці тримають оборону. Контратаки, удари по ППО та нервові кадрові ротації – Том Купер і Дональд Гілл

У свіжому випуску тижневика Дональд Гілл фіксує відносну стабільність на більшості ділянок фронту: українські підрозділи тримають оборону і місцями проводять результативні контратаки. Том Купер у вступі додає політичний ракурс і різко коментує кадрові перестановки в українській владі, порівнюючи їх із "Маппет-шоу". Читаємо огляд ситуації від Сумщини до Запоріжжя, епізоди ударів по російській ППО та енергетиці, а також нотатки про українське виробництво озброєння та адаптацію ворожих засобів ураження.

Вступ Тома Купера. "Повернення до нормального життя", як то кажуть. І це "нормальне життя" у січні 2026 року починає нагадувати часи червня 1936 року, коли імператор Ефіопії Хайле Селассіє звернувся до Ліги Націй у Женеві з проханням вжити заходів проти італійської агресії – хоча було абсолютно ясно, що вона нічого не зробить.

Можна сказати, що тоді "потужні держави" відчували себе вільно і діяли як їм заманеться: сьогодні так само поводяться "потужні олігархи" – відкрито (зловживаючи) військовою силою своїх країн. Інша принципова відмінність полягає у тому, що тоді були такі люди, як Франклін Д. Рузвельт, а сьогодні навіть близько немає нікого такого калібру. Натомість агресивні війни та численні геноциди, що відбуваються одночасно, виглядають майже так само: їх транслюють у прямому ефірі на телебаченні, супроводжують гучними оплесками та піснями. Сьогодні винуватцями є "наступники" Рузвельта.

... що змушує мене замислитися: чи всім зомбі-ідіотам в Європі, які зараз пояснюють викрадення Дамфом президента Венесуели, спочатку потрібно оцінити ситуацію з юридичної точки зору, перш ніж висловлювати будь-яку критику – скажімо, якщо росіяни зроблять те, що вимагає Медведєв, і викрадуть Мерца з Берліна?

... і чи підтримав би Мерц такий вчинок, мовляв, "настав час, щоб хтось зробив за нас брудну роботу"?

Гм... Насправді в цьому місці я маю сказати кілька слів про Україну.

...де аналіз і коментарі щодо України та війни в Україні все частіше нагадують мені Статлера і Вальдорфа, двох персонажів із відомого "Маппет-шоу".

Не соромтеся вибрати того, кого я граю...

Найбільшою новиною минулого тижня стали "кадрові перестановки" Зєлі... де я не можу не підкреслити слово "перестановки", тому що насправді Зєля не привів нікого нового у гру і продовжує діяти так само, як і раніше. Дивіться: друзі, знайомі та ділові партнери на першому місці, будь ласка.

Але добре. Давайте спробуємо...

Насамперед, замість Єрмака очевидно шукаючи когось настільки ж впливового, Зєля призначив Кирила Буданова, колишнього очільника ГУР, популярного в західних соцмережах як "покерфейс".

Найпомітніше в цьому контексті те, що Єрмак і Буданов були в конфлікті. Настільки, що Єрмак неодноразово вимагав від Зєлі звільнити Буданова. На мою думку, ситуацію найкраще описують кола людей, які мали або досі мають сумнівний привілей мати справу з цими двома персонажами. Наприклад, Єрмак укомплектував всю адміністрацію своїми улюбленцями, тоді як Буданова наділяють такими приємними епітетами, як "корумпований хвалько" і "божевільний".

Це дозволяє зробити простий висновок: буде цікаво подивитися, як Буданов працюватиме з командою Єрмака. Наприклад, із заступником Єрмака Татаровим, який досі перебуває на посаді і, серед іншого, відомий тим, що виправдовував репресії Януковича проти протестувальників на Майдані. Чесно кажучи, така комбінація заслуговує на таку ілюстрацію...

Далі Зеленський призначив Михайла Федорова міністром оборони. Наскільки я можу судити, це чи не єдина хороша новина в цій історії, головним чином тому, що я, принаймні, ніколи не чув про корупцію з боку Федорова, який останнім часом обіймав посаду віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації. Натомість, наприклад, він створив "Дію" – застосунок, що дає українцям можливість отримувати доступ до державних послуг онлайн, оминаючи тисячі корумпованих чиновників. З 2022 року він відіграв ключову роль у впровадженні безпілотних літальних апаратів (дронів) для широкого використання у збройних силах (див.: "Армія дронів").

Потім Зеленський, очевидно дійшовши висновку, що має зекономити своїй країні електроенергію, проігнорував факт, що звільнення та призначення голови СБУ є прерогативою українського парламенту, і звільнив голову СБУ Олександра Малюка. Ходять чутки, що його замінить Олександр Поклад.

…і я не можу не задатися питанням: чому б тоді не зекономити країні чимало електроенергії, звільнивши всю Верховну Раду? Не лише тому, що вони такі ж марні, як і уряд Зеленського, який не зміг вчасно зміцнити енергосистему України, але й тому, що кому потрібен парламент у демократичній країні, правда ж?

…зітхання…

…а потім Зеленський звільнив ще кількох міністрів, голів областей і правоохоронних органів…

Моя думка така: з військової точки зору все просто – і це незалежно від того, чи вам не до вподоби мої критичні висловлювання на адресу цього прізвища, чи ні. Зеленський не звільнив Сирського. Генерал "Фантастичних новин" залишається на своєму місці, може продовжувати перетворювати ЗСУ на свою приватну міліцію і псувати Україну, як йому заманеться.

Мій висновок очевидний: без усунення Сирського всі кадрові перестановки Зєлі абсолютно безглузді.

Крапка...

і переходимо до Дональда Гілла.

Сумщина. російський штурмовий загін робить перерву перед початком наступу. російські війська просунулися на кілометр у напрямку Варачина.

Вовчанськ. Українські оператори дронів допомагають самотньому росіянину здатися в Лимані. Цього тижня ситуація в цьому секторі була стабільною.

Куп'янськ. У Куп'янську, на східному березі річки Оскіл, дрон уразив бронетранспортер M113. Джерела розходяться в оцінках кількості росіян, які все ще тримаються в центрі міста. Одні кажуть про 50, інші – про 200. Суть у тому, що ЗСУ все ще не контролюють ситуацію повністю: вони діють на північ від міста в надії зрештою ліквідувати російські сили на захід від річки Оскіл, тим самим остаточно відрізавши їх від останніх джерел постачання.

Сіверськ. Українська контратака звільнила Свято-Покровське… принаймні наразі.

Костянтинівка. У Костянтинівці та Іванопіллі загинуло ще більше росіян. Але росіяни продовжують наступати.

Добропілля. I Корпус ЗСУ наводить дані про втрати російських військ від 4 серпня до 29 грудня: 12 492 загиблих, 8 346 поранених, 185 військовополонених. А також 93 танки, 259 бронемашин, 314 артилерійських систем, 1 821 автомобілів/мотоциклів, 3 579 дронів.

Покровськ. Чи варто ігнорувати гру Сирського та Герасимова "Веселощі з прапорами"? Наприклад, коли Сирський відправив команду з 425-го штурмового полку, щоб встановити прапор у Покровську, а російські безпілотники її знищили…? (Вибачте, але відео, зняте в результаті, "надто криваве"…)

Принаймні I корпус не відправив війська, а встановив прапор у Родинському за допомогою БПЛА.

Ви, шановний і поважний читачу, ніколи не повинні скаржитися на те, скільки крові, грошей, часу та матеріалів витрачається на пропагандистські цілі. Єдине, що має значення, – це те, що, оскільки ЗСУ та ПС ЗСУ "все ще" наносять удари по росіянах у Покровську за допомогою авіаударів і дронів, місто не втрачено…

…а Мирноград – тим більше…

Отже, від імені "генерала Фантастичних новин" і за його прямим наказом 425-й полк запустив феєрверки "в Покровську", щоб розпочати новий рік.

152-га бригада заявляє, що утримує Котлине майже рік і відбиває усі атаки. Водночас у листопаді минулого року росіяни вбили полонених у селі. У результаті всіх цих фантастичних операцій під командуванням "генерала Фантастичних новин" карта зараз виглядає кардинально інакше, ніж тиждень тому, знаєте:

Гуляйполе. Південна оперативна група України хоче, щоб ви знали, що росія не контролює все Гуляйполе і що вони полюють на росіян.

росіяни запустили феєрверки в центрі Гуляйполя.

Батальйон "Асгард" 412-ї бригади "Немезіда" знищив систему протиповітряної оборони "Тор" і радар середньої дальності. Потім вони знищили "Бук" і ще одну систему ППО "Тор".

Запоріжжя. Українці ведуть бої в Степногірську в ближньому бою та з використанням вибухівки.

росія. Показники, пов'язані з результатами українських ударів по російській енергетичній галузі, стають дедалі кращими. Лише відповідь на запитання, чи має це значення і, якщо так, то чи вчасно, фактично залишається відкритою.

Оскільки це стало чимось на зразок загальновідомої таємниці, що єдина стратегія Зеленського в цій війні полягає в "руйнуванні росії через руйнування її енергетичної галузі", результати широко аналізуються та обговорюються на Заході:

Великі обсяги нафти все ще транспортуються, але дохід від цього зараз становить 23% доходів росії.

У 2025 році доходи від російської нафти і газу становитимуть 23% федерального бюджету, що є найнижчим показником з 2003 року.

За обсягом доходів у рублях 2024 рік був другим за величиною – 11,13 трлн рублів. У 2025 році цей показник впав до 8,44 трлн рублів (110 млрд доларів).

30 грудня 500 000 людей у Московській області залишилися без електроенергії через удари дронів.

Спалили нафтобази в Рибінську та Людіново. Підпалили нафтопереробні заводи в Туапсе та Ільську....

І такі результати виглядають ще кращими, якщо не згадувати про всі збитки, завдані Україні останніми російськими ракетними та безпілотними ударами.

Але давайте застосуємо стандартну стратегію для таких ситуацій і відвернемо увагу:

3,2% з 10 000 полонених є вбивцями. У 2025 році здалося більше росіян, ніж за попередні два роки разом узяті. Щотижня здається 60-90 осіб.

Українське виробництво озброєння. Україна виробляє самохідну 155-мм гармату "Богдана" зі стволом 52 калібра. Зараз проводяться випробування нової вітчизняної гармати – буксируваної 155-мм "Марти" зі стволом 39 калібрів. Це коротший ствол, такої самої довжини, як у M777, яку розробили у Великій Британії та виробляють у США і Великій Британії. Буксирувана артилерія дешевша у виробництві та простіша в обслуговуванні. Коротші стволи означають меншу дальність стрільби. У умовах використання дронів коротші стволи та менша буксирувана артилерія легше приховуються.

Україна нещодавно заявила, що 50% зброї, яку вона використовує, виробляється в Україні. Уточнюючи, вони заявляють, що 75% їхнього бюджету на озброєння спрямовується українським виробникам, які виробляють цю зброю (тобто 50% від того, що вони використовують), і що майже всі безпілотники, які вони застосовують, також виробляються в Україні.

Оборонна промисловість України має потенціал для виробництва продукції на 35 млрд євро, але держава може профінансувати лише 7 млрд євро. Дозвіл на військовий експорт приніс би гроші та стабілізував би виробництво і робочі місця. російські удари дронів і ракет по виробничих об'єктах стають дедалі точнішими.

Шахед-107 менший: боєголовка масою 8-9 кг, висота польоту 3000 метрів, дальність польоту від 600 до 800 кілометрів і крейсерська швидкість 120 км/год. Його використовують для глибоких логістичних ударів; він стійкий до радіоелектронного придушення. 47-й бригаді приписують перше збиття дрона перехоплювачем Wild Hornet Sting: той наблизився ззаду зі швидкістю 160 км/год і використовував наведення за допомогою штучного інтелекту.

Наразі Німеччина передала Україні дев'ять систем протиповітряної оборони IRIS-T. Було поставлено ще дві системи Patriot.

Модифіковані Герань-2. Тим часом росіяни використовують Герань-2, оснащені системами самооборони, зокрема радіомодемами та камерами, а також:

інфрачервоні засліплювальні пристрої (для протидії перехоплюючим БПЛА та інфрачервоним ракетам "повітря-повітря");

переносні зенітні ракетні комплекси (ПЗРК):

Джерело: частина 1, частина 2 та частина 3