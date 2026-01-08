Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Рубіо анонсував зустрічі з данськими міністрами щодо Гренландії

08 січня 2026, 10:05
Рубіо анонсував зустрічі з данськими міністрами щодо Гренландії
Марко Рубіо. Фото: trend.az
Держсекретар США обговорить з колегами бажання Дональда Трампа отримати контроль над островом.
Наступного тижня державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з представниками урядів Данії та Гренландії для того, щоб в межах дипломатії обговорити зазіхання президента США Дональда Трампа на найбільший острів планети.
 
Про це пише The Guardian.
 
Спілкування з американською стороною було ініційоване міністрами закордонних справ Данії та Гренландії. У Копенгагені та Нууку вкрай стривожені агресивними заявами з Вашингтона та стверджують, що спроба Трампа силою захопити територію союзника з НАТО може призвести до падіння всієї повоєнної системи північноатлантичної безпеки. 
 
Рубіо відмовився відповідати на запитання щодо потенційної військової інтервенції США у Гренландію. Держсекретар нагадав, що Дональд Трамп прагнув приєднати острів ще з часів свого першого президентського терміну і є не першим президентом, який розуміє стратегічну важливість арктичної території для Америки. 
