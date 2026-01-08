Рубіо анонсував зустрічі з данськими міністрами щодо Гренландії

Держсекретар США обговорить з колегами бажання Дональда Трампа отримати контроль над островом.

Наступного тижня державний секретар США Марко Рубіо зустрінеться з представниками урядів Данії та Гренландії для того, щоб в межах дипломатії обговорити зазіхання президента США Дональда Трампа на найбільший острів планети.

Про це пише The Guardian.

Спілкування з американською стороною було ініційоване міністрами закордонних справ Данії та Гренландії. У Копенгагені та Нууку вкрай стривожені агресивними заявами з Вашингтона та стверджують, що спроба Трампа силою захопити територію союзника з НАТО може призвести до падіння всієї повоєнної системи північноатлантичної безпеки.

Рубіо відмовився відповідати на запитання щодо потенційної військової інтервенції США у Гренландію. Держсекретар нагадав, що Дональд Трамп прагнув приєднати острів ще з часів свого першого президентського терміну і є не першим президентом, який розуміє стратегічну важливість арктичної території для Америки.