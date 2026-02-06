Словенія спрямувала €500 тисяч на підтримку енергетики України

Кошти підуть на відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок російських атак.

Уряд Словенії на засіданні у п’ятницю ухвалив рішення про виділення 500 тисяч євро до Фонду енергетичної підтримки України при Енергетичній спільноті.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Словенії.

Кошти спрямують на відновлення української енергетичної інфраструктури, пошкодженої або знищеної внаслідок російських атак. У МЗС зазначили, що рішення ухвалене з урахуванням критичної ситуації в енергетичному секторі України.

Зокрема, посол України в Словенії Петро Бешта у листі від 21 січня звернув увагу прем’єр-міністра Роберта Голоба та міністра фінансів Клемена Боштанчича на нестабільність роботи української енергосистеми та закликав словенський уряд розглянути можливість внеску до Фонду енергетичної підтримки України.

Крім того, 28 січня висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас разом із єврокомісаром з питань енергетики та житлової політики Даном Йоргенсеном звернулися до міністрів закордонних справ і енергетики країн ЄС із закликом надати Україні невідкладну допомогу, зокрема шляхом внесків до цього фонду.

У словенському МЗС наголосили, що рішення про фінансову підтримку є черговим підтвердженням солідарності з Україною. Від початку повномасштабної російської агресії Словенія надає Україні гуманітарну допомогу та фінансує проєкти розвитку.

За попередніми даними, загальний обсяг словенської допомоги Україні до кінця 2025 року сягнув майже 61 млн євро. З 2024 року ця підтримка поступово переорієнтовується на відновлення та розвиток, із більшим залученням словенських виконавчих організацій та передачею експертних знань українським партнерам.

Крім того, сьогодні Нідерланди виділяють Україні €23 млн на підтримку енергетики.