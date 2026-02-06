Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Нідерланди виділяють Україні €23 млн на підтримку енергетики

06 лютого 2026, 15:07
Йдеться про постачання трансформаторів різної потужності та внесок у розмірі 23 млн євро.

Нідерланди нададуть Україні допомогу для відновлення енергетичного сектору, зокрема поставлять трансформатори різної потужності та виділять 23 млн євро фінансової підтримки. 

Про це оголосило Міністерство енергетики.

Зазначається, що перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль провів телефонну розмову з міністром зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва МЗС Нідерландів Ауке де Вріс.

Під час переговорів сторони домовилися про постачання в Україну трансформаторів різної потужності, а також про внесок Нідерландів у розмірі 23 млн євро на підтримку українського енергетичного сектору.

Ауке де Вріс запевнила у подальшій підтримці України та готовності Нідерландів і надалі сприяти відновленню критичної енергетичної інфраструктури.

Раніше Україна отримала від Німеччини партію енергетичної допомоги, яку переважно спрямували на потреби Києва. До пакета увійшли дві когенераційні установки, генератори та інша критично важлива техніка, що дозволить забезпечити світлом і теплом понад 86 тисяч мешканців столиці.

Також цього тижня Фінляндія та Швеція надали Україні нову військову та енергетичну допомогу.

 

