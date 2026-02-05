Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія та Швеція надають Україні нову військову та енергетичну допомогу

05 лютого 2026, 18:02
Фінляндія та Швеція надають Україні нову військову та енергетичну допомогу
Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії Фінляндія вже поставила Україні військову техніку на €3,2 мільярда.

Україна отримає нову військову та енергетичну допомогу від Фінляндії та Швеції.

У 32-му пакеті військової допомоги від Фінляндії Україна отримає техніку на €43 мільйони, повідомили у пресслужбі Міноборони країни.

Деталі та графік постачань не розголошують з міркувань безпеки, але в Міноборони кажуть, що врахували потреби України.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення росії Фінляндія вже поставила Україні військову техніку на €3,2 мільярда.

Крім того, уряд Швеції ухвалив рішення спрямувати один мільярд крон на енергетичну підтримку України — це приблизно €41 150. Зокрема, гроші підуть на відновлення інфраструктури, фінансування електростанцій та тепловентиляторів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва розкрив деталі 48-го пакету військової допомоги Україні та заявив про готовність передати винищувачі МіГ-29 у разі збереження потреби.

війна Швеція Фінляндія допомога Україні

