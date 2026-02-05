Туск анонсував 48-й пакет військової допомоги Україні від Польщі

Вартість нового пакету допомоги становитиме близько 200 млн злотих, а його основний акцент буде зроблено на бронетехніці.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва розкрив деталі 48-го пакету військової допомоги Україні та заявив про готовність передати винищувачі МіГ-29 у разі збереження потреби.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Туска, вартість нового пакету допомоги становитиме близько 200 млн злотих, а його основний акцент буде зроблено на бронетехніці. Польський прем’єр наголосив, що Варшава готова діяти гнучко та переглядати домовленості відповідно до актуальних потреб України.

Окремо він прокоментував питання можливого передання Україні винищувачів МіГ-29. Туск зазначив, що Польща вже зараз готова передати ці літаки, якщо така потреба з боку України залишатиметься. За його словами, сторони також обговорили можливий взаємний обмін, зокрема у сфері безпілотних технологій.

"Йдеться про українські дрони, адже ми хочемо будувати в Польщі ефективну систему протидії безпілотникам. Співпраця з Україною у цій сфері є для нас пріоритетною", — заявив глава польського уряду.

Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, повідомив, що зустріч із Дональдом Туском була змістовною і охоплювала широкий спектр питань — від безпеки до енергетики. За його словами, сторони детально обговорили ситуацію в українській енергетичній системі на тлі масованих російських атак, а також можливості спільних програм захисту.

"Є речі, які можуть посилити обидві наші країни, зокрема у розбудові енергетичних мереж в Україні та Польщі", — зазначив Зеленський.

Крім того, президент підкреслив важливість подальшої участі Польщі в програмі PURL, яка дозволяє Україні закуповувати американське озброєння, а також очікування щодо повноцінної участі України в програмі SAFE. Сторони також домовилися готувати спільні проєкти з виробництва дронів та іншого озброєння.

Окремою темою переговорів стала дипломатична робота для завершення війни, розв’язаної росією. Зеленський поінформував польську сторону про діяльність української переговорної команди та наголосив на необхідності збереження тиску на москву.

"Ми маємо закінчити цю війну надійно — з реальними гарантіями безпеки для України та всього регіону. І головне — росія не повинна отримати жодної винагороди за агресію", — підсумував президент.