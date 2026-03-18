Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Польща витратить чверть трильйона доларів на енергетичну незалежність

18 березня 2026, 13:58
Фото: ukrinform.ua
Війни в Україні та на Близькому Сході чітко показали, наскільки критичною є енергетична безпека для держави.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про масштабну програму інвестицій у енергетичний сектор країни на найближче десятиліття. Загальний обсяг фінансування становитиме один трильйон злотих, або близько 270 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Onet.

За словами Туска, понад 220 мільярдів злотих планується спрямувати на розвиток відновлюваних джерел енергії та систем накопичення, ще 234 мільярди — на модернізацію та розширення мереж передачі електроенергії. Окремо 160 мільярдів злотих передбачено для розвитку атомної енергетики.

Польський прем’єр наголосив, що країна демонструє безпрецедентні темпи трансформації енергетичного сектору. За його словами, війни в Україні та на Близькому Сході чітко показали, наскільки критичною є енергетична безпека для держави.

Туск також повідомив, що поблизу Гданська триває будівництво атомної електростанції за участі американських і канадських партнерів, польських компаній та за підтримки європейських фондів. Він підкреслив, що Польща наразі є одним із найбільших енергетичних будівельних майданчиків у Європі через необхідність надолужити роки недостатніх інвестицій.

Крім того, Польща разом із низкою інших країн звернулася до Європейської комісії з проханням продовжити дію безкоштовних квот на викиди вуглекислого газу для промисловості, щоб підтримати конкурентоспроможність економіки в період трансформації.

Дональд ТускПольщаенергетика

Останні матеріали

Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Політика
Європа відкидає шантаж Трампа. Американські союзники Трампа занепокоєні, що Іран перехопив ініціативу – Politico
Переклад iPress – 18 березня 2026, 10:16
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Політика
Холодна війна. Москва атакує системи централізованого опалення Європи – Міро Седлак
Переклад iPress – 17 березня 2026, 15:44
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина І – Том Купер
Переклад iPress – 17 березня 2026, 11:55
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Технології
Україна розширює технологічну перевагу на фронті. Дрони, удари по тилу рф і система DELTA дедалі сильніше змінюють хід війни – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 березня 2026, 00:16
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється