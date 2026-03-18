Польща витратить чверть трильйона доларів на енергетичну незалежність

Війни в Україні та на Близькому Сході чітко показали, наскільки критичною є енергетична безпека для держави.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про масштабну програму інвестицій у енергетичний сектор країни на найближче десятиліття. Загальний обсяг фінансування становитиме один трильйон злотих, або близько 270 мільярдів доларів.

За словами Туска, понад 220 мільярдів злотих планується спрямувати на розвиток відновлюваних джерел енергії та систем накопичення, ще 234 мільярди — на модернізацію та розширення мереж передачі електроенергії. Окремо 160 мільярдів злотих передбачено для розвитку атомної енергетики.

Польський прем’єр наголосив, що країна демонструє безпрецедентні темпи трансформації енергетичного сектору. За його словами, війни в Україні та на Близькому Сході чітко показали, наскільки критичною є енергетична безпека для держави.

Туск також повідомив, що поблизу Гданська триває будівництво атомної електростанції за участі американських і канадських партнерів, польських компаній та за підтримки європейських фондів. Він підкреслив, що Польща наразі є одним із найбільших енергетичних будівельних майданчиків у Європі через необхідність надолужити роки недостатніх інвестицій.

Крім того, Польща разом із низкою інших країн звернулася до Європейської комісії з проханням продовжити дію безкоштовних квот на викиди вуглекислого газу для промисловості, щоб підтримати конкурентоспроможність економіки в період трансформації.