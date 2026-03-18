Україна отримає $200 млн від Норвегії

Норвегія виділить 200 млн доларів для України через програму Світового банку PEACE.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережі X (Twitter).

Вона підкреслила, що внесок Норвегії є життєво важливим для підтримання макроекономічної стабільності та безперервного функціонування базових державних послуг.

Програму PEACE запустили у 2022 році після початку повномасштабної війни росії проти України.

Відтоді партнери надали країні понад $52 млрд, з яких $13,4 млрд спрямовано на пенсійні виплати.

Уряд Норвегії раніше повідомляв, що у 2026 році загальна норвезька підтримка для України може сягнути €19 млрд.

На тлі цього життєво важливий для України кредит ЄС на €90 млрд наразі заблокований через позицію Угорщина і Словаччина, і його розблокування малоймовірне щонайменш до середини квітня через передвиборчу кампанію прем’єра Віктора Орбана.