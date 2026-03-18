Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Україна отримає $200 млн від Норвегії

18 березня 2026, 16:34
Фото: Главком
Норвегія виділить 200 млн доларів для України через програму Світового банку PEACE.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережі X (Twitter). 

Вона підкреслила, що внесок Норвегії є життєво важливим для підтримання макроекономічної стабільності та безперервного функціонування базових державних послуг.

Програму PEACE запустили у 2022 році після початку повномасштабної війни росії проти України. 

Відтоді партнери надали країні понад $52 млрд, з яких $13,4 млрд спрямовано на пенсійні виплати.

Уряд Норвегії раніше повідомляв, що у 2026 році загальна норвезька підтримка для України може сягнути €19 млрд.

На тлі цього життєво важливий для України кредит ЄС на €90 млрд наразі заблокований через позицію Угорщина і Словаччина, і його розблокування малоймовірне щонайменш до середини квітня через передвиборчу кампанію прем’єра Віктора Орбана.

 

Норвегіяпідтримка України

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється