У Молдові знову виявили безпілотник

06 лютого 2026, 20:07
Фото: cotidianul.ro
У Дрокіївському районі поліція оточила місце події та проводить огляд невідомого дрона, виявленого за межами села Софія.

У Дрокіївському районі Молдови місцева поліція отримала повідомлення про виявлення невідомого безпілотного літального апарату за межами села Софія.

Про це повідомляє пресслужба поліції Молдови.

Наразі територію оточили, а фахівці технічно-вибухової служби проводять детальний огляд об’єкта. Правоохоронці закликають громадян не наближатися до дрона.

Нагадаємо, що 17 січня у Теленештському районі Молдови на березі озера було виявлено безпілотник довжиною близько 2,5 метрів.

Зазначимо, що вже 22 січня в Молдові знову знайшли російський безпілотник неподалік від кордону.

 

МолдоваДрон

