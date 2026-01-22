Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Молдові знову знайшли російський безпілотник неподалік від кордону

22 січня 2026, 15:55
В Молдові знову знайшли російський безпілотник неподалік від кордону
Дрон був споряджений бойовою частиною.
В Молдові неподалік від кордону з знайшли черговий російський дрон, який залетів туди під час атаки на Одеську область України. 
 
Про це повідомляє поліція Молдови.
 
Зазначається, що безпілотник довжиною у 2,5 метри знайшли вранці у селищі Кроцмаз Стефан-Водянського району. Дрон впав у дворі покинутого будинку.
 
Громадяни повідомили про знахідку правоохоронні органи, на місце прибули експерти, які оглянули дрон. За підсумками оглядну було встановлено, що дрон споряджений бойовою частиною, його вирішили підірвати на місці.
 
"Наразі оцінюється ступінь небезпеки. Вживаються необхідні заходи для встановлення всіх обставин і знешкодження бойової частини літального апарату, а всі місцеві жителі евакуюються з зони події", - додали в поліції.
