ПОЛІТИКА

Зеленський серед лауреатів Європейського ордена за заслуги

10 березня 2026, 21:53
Зеленський серед лауреатів Європейського ордена за заслуги
Разом із президентом України відзнаку отримають Лех Валенса та Ангела Меркель.

Серед лауреатів Європейського ордена за заслуги -  президент України Володимир Зеленський, колишній президент Польщі Лех Валенса та колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Про це повідомила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.

"Ці європейці уособлюють надзвичайне розмаїття досконалості та відданості, які рухають Європу вперед і зміцнюють її авторитет у світі. Їхні надзвичайні досягнення нагадують нам, що люди з усіх верств суспільства можуть щодня будувати Європу, формувати наш Союз і відстоювати наші спільні цінності", – написала Мецола в соцмережі Х.

Також, за її словами, членського рівня отримає правозахисниця Олександра Матвійчук. Церемонія нагородження відбудеться в Європейському парламенті у Страсбурзі в травні.

Ангела МеркельВолодимир ЗеленськийРоберта Метсола

