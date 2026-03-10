Розробник ШІ заявив про незаконні дії Трампа щодо оборонних контрактів

Американська компанія подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа.

Американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа після того, як її визнали загрозою національній безпеці та намагалися розірвати контракти з Пентагоном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У скарзі Anthropic стверджує, що дії уряду виходять за межі повноважень і є репресією через відмову узгоджувати використання своїх ШІ-інструментів із Міністерством оборони США. Компанія наголошує, що її моделі не використовуються для масового спостереження або автономної зброї та вимагала офіційних гарантій для роботи з Пентагоном.

Незабаром після подачі позову 37 дослідників із OpenAI та Google висловили підтримку Anthropic, зазначивши, що такі дії можуть підірвати конкурентоспроможність США у сфері штучного інтелекту. Серед них — Джефф Дін із Google DeepMind.

Адміністрація Трампа аргументує свої дії тим, що відмова компанії надавати ШІ для всіх законних сценаріїв створює загрозу національній безпеці, а її інструменти критично важливі для роботи військових. Статус supply-chain risk, який присвоїли Anthropic, зазвичай застосовують до іноземних компаній-опонентів, що викликало різку критику з боку фірми.

Компанія попросила федеральний апеляційний суд у Вашингтоні переглянути рішення Пентагону. Контракт Anthropic із Міністерством оборони оцінюється до 200 млн доларів. Інвестори та партнери, включно з Microsoft і Google, заявили, що продовжать співпрацю з компанією у комерційних проєктах поза Пентагоном.

Anthropic позиціонує себе як лідера у відповідальному розвитку ШІ, а конфлікт із адміністрацією Трампа підкреслює зростання напруженості щодо використання технологій штучного інтелекту у оборонній сфері США.