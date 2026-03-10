Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Розробник ШІ заявив про незаконні дії Трампа щодо оборонних контрактів

10 березня 2026, 21:12
Розробник ШІ заявив про незаконні дії Трампа щодо оборонних контрактів
Фото: gettyimages.com
Американська компанія подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа.

Американська компанія Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа після того, як її визнали загрозою національній безпеці та намагалися розірвати контракти з Пентагоном.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

У скарзі Anthropic стверджує, що дії уряду виходять за межі повноважень і є репресією через відмову узгоджувати використання своїх ШІ-інструментів із Міністерством оборони США. Компанія наголошує, що її моделі не використовуються для масового спостереження або автономної зброї та вимагала офіційних гарантій для роботи з Пентагоном.

Незабаром після подачі позову 37 дослідників із OpenAI та Google висловили підтримку Anthropic, зазначивши, що такі дії можуть підірвати конкурентоспроможність США у сфері штучного інтелекту. Серед них — Джефф Дін із Google DeepMind.

Адміністрація Трампа аргументує свої дії тим, що відмова компанії надавати ШІ для всіх законних сценаріїв створює загрозу національній безпеці, а її інструменти критично важливі для роботи військових. Статус supply-chain risk, який присвоїли Anthropic, зазвичай застосовують до іноземних компаній-опонентів, що викликало різку критику з боку фірми.

Компанія попросила федеральний апеляційний суд у Вашингтоні переглянути рішення Пентагону. Контракт Anthropic із Міністерством оборони оцінюється до 200 млн доларів. Інвестори та партнери, включно з Microsoft і Google, заявили, що продовжать співпрацю з компанією у комерційних проєктах поза Пентагоном.

Anthropic позиціонує себе як лідера у відповідальному розвитку ШІ, а конфлікт із адміністрацією Трампа підкреслює зростання напруженості щодо використання технологій штучного інтелекту у оборонній сфері США.

GoogleСШАДональд ТрампПентагонштучний інтелектOpenAI

Останні матеріали

Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли Україна підтримала США. США натомість підтримали росію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 березня 2026, 09:20
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється