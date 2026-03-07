Президентка Молдови закликала світ не відволікатися від України після нового ракетного удару рф

Санду підкреслила, що удари по українських містах та цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами.

Президентка Молдови Мая Санду у своєму Х закликала міжнародну спільноту не відволікатися від подій в Україні після масованого ракетного удару росії, що стався в ніч на 7 березня.

Санду підкреслила, що удари по українських містах та цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами, і Молдова беззастережно їх засуджує. "Міжнародна спільнота повинна зберігати увагу до України. Зараз не час вагатися", — зазначила президентка.

За даними української влади, у ніч на 7 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку. Безпілотники спершу атакували Суми та Чугуїв у Харківській області, де пошкоджено житлові та нежитлові будівлі, а також поранено двох людей.

Пізніше росіяни завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці у Харкові, зруйнувавши під'їзд та спричинивши загибель і поранення мирних мешканців. Також обстріли зафіксовано у Новодністровську Чернівецької області та Запоріжжі.

Через пошкодження залізничної інфраструктури низка пасажирських поїздів у трьох областях змушена змінювати маршрути або затримується.