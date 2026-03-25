Молдова вимагатиме компенсації від росії за забруднення Дністра й пошкоджену енергосистему

25 березня 2026, 12:55
Молдова вимагатиме компенсації від росії за забруднення Дністра й пошкоджену енергосистему
Фото: ria.ru
Водночас прем’єр наголосив, що підготовка документації займає "дуже багато часу".
У Молдові вимагатимуть грошової компенсації від росії за шкоду, яку заподіяли обстріли. Ідеться про забруднення Дністра й пошкодження критично важливих ліній електропередачі.
 
Про це повідомило tv8. 
 
Як передає медіа, прем'єр-міністр Молдови Александру Мунтяну заявив у парламенті, що вони документують усі пошкодження, завдані інфраструктурі країни. Також Молдова готова вимагати компенсації від росії, навіть якщо процес буде тривалим і передбачатиме відкриття судових проваджень.
 
Він запевнив, що "рахунок за шкоду, завдану Дністру та його південній частині", має бути направлений до рф. Водночас прем’єр наголосив, що підготовка документації займає "дуже багато часу". 
 
"Ми збираємо докази й зробимо все, щоб винні в цих злочинах були притягнуті до відповідальності, а завдані нашій країні збитки були відшкодовані", — зазначив Мунтяну.
