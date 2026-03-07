Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ракетний удар по Харкову: є загиблі, серед них діти

07 березня 2026, 10:40
Ракетний удар по Харкову: є загиблі, серед них діти
facebook.com/synegubov.oleg
Рятувальники виявили тіла двох дітей.

Унаслідок влучання російської ракети в багатоповерховий будинок у Харкові в ніч на суботу, 7 березня, кількість загиблих зросла до семи. Серед загиблих — вчителька початкових класів та її семирічний син, а також 13-річна дівчинка разом зі своєю мамою, зазначив міський голова Ігор Терехов. 

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вказав, що 15 містян дістали поранення. Чотирьох поранених доправили до медичного закладу, зокрема 11-річного хлопчика. Дитина перебуває в дуже важкому стані. Серед постраждалих є також 6-річний хлопчик, його стан задовільний.

Він наголосив, що під завалами будинку могли перебувати 14 мешканців. Працівники ДСНС продовжують пошуково-рятувальні роботи. 

Росіяни в Київському районі міста пошкодили 19 багатоповерхових будинків і школу та зруйнували торговельні павільйони. 

Під час нічного обстрілу 7 березня росіяни запустили по Україні 509 повітряних цілей, серед яких ракети та дрони. Повітряні сили Збройних Сил України повідомили, що з цього вдалося ліквідувати українським оборонцям неба.

"Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", – додали в ПС ЗСУ.

